Caso Battisti Agenti italiani in Brasile alla ricerca del fuggitivo

rainews

: Caso Battisti, il presidente del Brasile firma il decreto di estradizione Video - Corriere : Caso Battisti, il presidente del Brasile firma il decreto di estradizione Video - GianluSag : RT @FroioPietro: #Lotti, #Saltalamacchia e #DelSette rinviati a giudizio per il caso #Consip. Ministri e Generali alla sbarra ecco ciò che… - Lucoprofene : RT @Wu_Ming_Foundt: E come postilla sul caso #Battisti, la lettera aperta di Wu Ming 1 al magistrato Armando Spataro, uscita su Carmilla il… -

(Di sabato 15 dicembre 2018) L'ex ministro di Lula ha difeso la protezione data dal suo governo a, definendola "giuridica e non politica", in una serie di tweet, in cui ha comparato ildell'ex appartenente al ...