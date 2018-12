Casillo nel cast di ' Un Posto Al Sole' | sarà il padre di Cerruti

Blastingnews

(Di sabato 15 dicembre 2018) La soap opera di Rai Tre, 'UnAl' ha la capacità di sorprendere lo spettatore portando delle novità intorno alle vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini. In particolare nei prossimi mesi ciuna new entry nel, corrispondente al nome dell'attore Benedettocapace di dividersi nel corso della sua carriera tra teatro e cinema dimostrando un'indiscussa poliedricità.è ricordato dalla maggior parte del pubblico per l'interpretazione del portiere Salvatore nella pellicola intitolata "Così Parlò Bellavista" che ha riscosso un grande successo negli anni Ottanta. Il film ha vantato la regia di Luciano De Crescenzo che ha scritto l'opera omonima, a dimostrazione di un legame speciale con la città di Napoli. Benedettoha lavorato in diverse occasioni con De Crescenzo ottenendo sempre un seguito rilevante, lo stesso discorso vale per il teatro. ...