Casa Bianca sicura | Russia non seria sul Trattato euromissili

Donald Trump ha scelto Mick Mulvaney - suo consulente per il budget - come capo dello staff della Casa Bianca provvisorio : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scelto Mick Mulvaney, suo consulente per il budget, come capo dello staff della Casa Bianca provvisorio, in sostituzione di John Kelly, l’ex generale dei Marine che lascerà l’incarico a gennaio dopo un

Casa Bianca : Ayers non sostituirà Kelly : 2.03 Nick Ayers non prenderà il posto di John Kelly, capo dello staff della Casa Bianca. Ayers, attuale capo staff del vicepresidente Pence, ha twittato che lascerà invece l'amministrazione a fine anno e lavorerà "con il team di Maga (Make America Great Again, ndr) per far avanzare la causa", un riferimento alla campagna per la rielezione di Trump. Quattro i candidati,tra questi il direttore del management e budget Mick Mulvaney e il deputato ...

Maduro : Casa Bianca tenta colpo di Stato : 0.45 Il presidente venezuelano Maduro ha denunciato "cospirazioni" per dividere il Paese che "provengono dalla Casa Bianca" e di cui ha assicurato di avere prove che saranno da lui rese note nei prossimi giorni. Maduro ha accusato senza mezzi termini gli Usa:"Oggi è in atto,ed è coordinato direttamente dalla Casa Bianca, un tentativo di turbare la vita democratica del Venezuela e per cercare di realizzare un colpo di Stato contro il regime ...

Trump : 'Il capo staff della Casa Bianca John Kelly lascerà a fine anno' : John Kelly lascerà a fine anno. Ad annunciare il passo indietro del capo dello staff della Casa Bianca è il presidente Donald Trump che conferma così le recenti notizie di stampa sulle imminenti ...

Dazi - summit alla Casa Bianca con i vertici dell'auto tedesca. Diess - Vw - : «Fatti progressi. Allo studio alleanza con Ford» : Così facendo Volkswagen farebbe contento Trump in un Paese dove nel settembre 2015 esplose - per poi allargarsi in tutto il mondo - lo scandalo dieselgate. A giugno il presidente americano aveva ...

La Casa Bianca ha annunciato che a partire dal 2020 o 2021 cancellerà i sussidi per l’acquisto di auto elettriche : La Casa Bianca ha annunciato che a partire dal 2020 o 2021 saranno cancellati i sussidi per l’acquisto di auto elettriche e per l’installazione di sistemi per la produzione di energie rinnovabili. L’annuncio è stato fatto lunedì 3 dicembre dal

Casabianca di Fermo. Occupano abusivamente un appartamento estivo - indagano i Carabinieri : Brutta sorpresa per una famiglia di Servigliano, proprietaria di una seconda casa estiva a Casabianca di Fermo. Il fatto in questione risale a giovedì: i proprietari, avendo avuto modo di sospettare ...

George Bush senior morto a 94 anni/ Video - la frase che gli valse la Casa Bianca : 'Read my lips : no new taxes' - IlSussidiario.net : George Bush senior è morto: il 41esimo presidente degli Stati Uniti aveva 94 anni. La frase che gli valse la Casa Bianca: 'Read my lips: no new taxes'.

Usa - a 94 anni è morto George Bush senior Alla Casa Bianca per quattro intensi anni : dal muro di Berlino alla guerra a Saddam : George H. W. Bush, eroe della seconda guerra mondiale, si occupò soprattutto di politica estera: da "Giusta Causa" a Panama a "Riporta Speranza" in Somalia, passando per la prima invasione dell'Iraq sullo sfondo del crollo del muro di Berlino.A batterlo alle urne fu Bill Clinton.

La mossa della Casa Bianca che riapre i trattati sul disarmo : Gli americani con la mossa di Trump hanno chiarito che le due questioni sono collegate e il ritorno, tanto caro al capo del Cremlino, al mondo novecentesco delle sfere di influenza è ancora lungi dal ...

Natale : acceso l'albero della Casa Bianca a Washington e del Rockefeller Center a New York