Campionato | oggi il derby di Torino

Serie A - 15° giornata Campionato 2018-2019 : le partite di oggi in diretta tv e streaming : La quindicesima giornata di campionato di Serie A 2018-2019 avrà inizio questa sera, venerdì 7 dicembre 2018, con il big- match di questo turno, Juventus - Inter, che andrà in onda sulle reti Sky.Sabato 8 dicembre 2018, invece, ci saranno i consueti tre anticipi del sabato, i due anticipi pomeridiani su Sky e l'anticipo serale disponibile su DAZN: in campo, scenderanno rispettivamente Napoli, Roma e Lazio.prosegui la letturaSerie A, 15° ...

Serie A - 14^ giornata Campionato 2018-2019 : le partite di oggi in diretta tv e streaming : Torna a partire da oggi, sabato 1 dicembre, il campionato di Serie A 2018-2019. Si gioca la quattordicesima giornata di andata, che si apre con tre anticipi: Spal-Empoli alle 15, Fiorentina-Juventus alle 18 e Sampdoria-Bologna alle 20.30. Domani sera il big match Roma-Inter. Il turno si chiude lunedì sera con Atalanta-Napoli.Le gare di Serie A in questa stagione sono visibili in diretta su Sky e Dazn, il servizio di sport in streaming ...

Serie A - 13^ giornata Campionato 2018-2019 : le partite di oggi in diretta tv e streaming : Dopo la pausa per le Nazionali, riprende a partire da oggi, sabato 23 novembre, il campionato di Serie A 2018-2019. Si gioca la tredicesima giornata di andata, che si apre con i tre anticipi Udinese-Roma, Juventus-Spal e Inter-Frosinone. Il turno si chiude lunedì 25 con Cagliari Torino, mentre domenica 24 alle 18 si gioca il big match tra Lazio e Milan. In serata il derby della lanterna tra Genoa e Sampdoria. Le gare di Serie A in questa ...

Serie A - 12^ giornata Campionato 2018-2019 : le partite di oggi in diretta tv e streaming : Continua a partire da oggi, venerdì 9 novembre, il campionato di Serie A 2018-2019. Si gioca la dodicesima giornata di andata, che si apre Frosinone-Fiorentina, in programma stasera. Il turno si chiuderà con il big match di domenica sera Milan-Juventus.Le gare di Serie A in questa stagione sono visibili in diretta su Sky e Dazn, il servizio di sport in streaming live e on demand che fa parte del gruppo Perform. Ecco nel dettaglio la ...

Serie A - 12^ giornata Campionato 2018-2019 : le partite di oggi in diretta tv e streaming : Continua a partire da oggi, venerdì 9 novembre, il campionato di Serie A 2018-2019. Si gioca la dodicesima giornata di andata, che si apre Frosinone-Fiorentina, in programma stasera. Il turno si chiuderà con il big match di domenica sera Milan-Juventus.Le gare di Serie A in questa stagione sono visibili in diretta su Sky e Dazn, il servizio di sport in streaming live e on demand che fa parte del gruppo Perform. Ecco nel dettaglio la ...

Scacchi - Campionato del Mondo 2018 : comincia oggi l’attesissimo match Carlsen-Caruana a Londra : Da oggi al 28 novembre, Londra sarà il centro del Mondo degli Scacchi. Per la prima volta dal 1990 si sfideranno per il titolo iridato i primi due giocatori della classifica stilata mensilmente dalla FIDE: il norvegese Magnus Carlsen, incontrastato numero uno da cinque anni, e l’italo-americano Fabiano Caruana,che gli si è avvicinato tantissimo negli ultimi tempi, tanto da arrivare a soli tre punti ELO di distanza. Magnus Carlsen, nato il ...

Passione scacchi : fra logica e creatività - al via oggi il Campionato a Londra : Ma, di certo, il fatto che per la prima volta un 'italiano' sia pronto alla sfida per il titolo riaccende da noi le luci su uno dei giochi più belli e difficili del mondo, e lo stesso accade di là ...

Rugby – Campionato TOP12 : Fiamme Oro temporaneamente al comando - tutti i risultati di oggi : Primato temporaneo per le Fiamme Oro, che stendono nell’incontro casalingo la Femi-CZ Rovigo Le Fiamme Oro si portano al comando temporaneo del TOP12, aggiudicandosi per 22-17 l’incontro casalingo contro la Femi-CZ Rovigo nella sesta giornata di Campionato. I poliziotti di Gianluca Guidi rimontano in due occasioni contro i Bersaglieri, piazzando nelle battute finali, in inferiorità numerica, il drop che mette fine alle ambizioni di ...

Le partite di oggi – Si gioca nel Campionato di Serie B : Le partite di oggi – Dopo la pausa per lasciare spazio alle Nazionali, sono tornati i campionati europei, in particolar modo grande spettacolo in Italia. Ma adesso è il turno del campionato italiano, importanti appuntamenti che riguardano il campionato di Serie B. Le partite di oggi Serie B Ascoli- Verona Carpi- Palermo Cittadella- Foggia Cosenza- Pescara Cremonese- Venezia Perugia- Padova SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

Serie A - 10^ giornata Campionato 2018-2019 : le partite di oggi in diretta tv e streaming : Continua a partire da oggi, sabato 27 ottobre, il campionato di Serie A 2018-2019. Si gioca la decima giornata di andata, che si apre con tre anticipi. Il turno si chiuderà lunedì con Lazio-Inter. Il big match si gioca domenica sera tra Napoli e Roma.Le gare di Serie A in questa stagione sono visibili in diretta su Sky e Dazn, il servizio di sport in streaming live e on demand che fa parte del gruppo Perform. Ecco nel dettaglio la ...

Serie A - 10^ giornata Campionato 2018-2019 : le partite di oggi in diretta tv e streaming : Continua a partire da oggi, sabato 27 ottobre, il campionato di Serie A 2018-2019. Si gioca la decima giornata di andata, che si apre con tre anticipi. Il turno si chiuderà lunedì con Lazio-Inter. Il big match si gioca domenica sera tra Napoli e Roma.Le gare di Serie A in questa stagione sono visibili in diretta su Sky e Dazn, il servizio di sport in streaming live e on demand che fa parte del gruppo Perform. Ecco nel dettaglio la ...