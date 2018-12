Calendario Serie A calcio | gli orari delle partite di oggi e come vederle in tv su Sky e

Serie B - il Calendario e gli orari della 16giornata : Quando si gioca la sedicesima giornata di Serie B? Le gare valide per la sedicesima giornata di Serie B si disputeranno tra venerdì 14 e lunedì 17 dicembre. La prima gara in programma è quella tra ...

Calendario Serie A basket - gli orari di tutte le partite del fine settimana. Come vederle in tv e streaming : Si disputa questo weekend la decima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Molte sono le partite e i temi interessanti che percorreranno i parquet dello Stivale in questo weekend. Il match di più alta classifica della giornata è quello tra la Reyer Venezia, seconda a quota 14, ma proveniente dalla sconfitta contro Varese, e l’Happy Casa Brindisi, a quota 10 punti dopo aver messo a frutto l’ottimo precampionato. Milano, dopo la ...

Calendario Serie A calcio - gli orari di tutte le partite del fine settimana. Come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN - il programma completo : Da sabato 15 a martedì 18 dicembre si svolgerà la sedicesima giornata della Serie A di calcio. Ad aprire questo fine settimana di campionato sarà l’Inter, che sabato alle 18.00 ospiterà l’Udinese. L’obiettivo dei nerazzurri sarà quello di mettersi subito alle spalle l’amara eliminazione in Champions e ripartire con una vittoria davanti al proprio pubblico. Alle 20.30 andrà in scena il derby della Mole tra Torino e Juventus. I granata proveranno ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series Roma 2018 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Da venerdì 14 a domenica 16 dicembre si svolgerà a Roma la terza tappa stagionale delle Indoor World Series di Tiro con l’arco. Nella location della Fiera di Roma i migliori arcieri del mondo andranno a caccia del successo che varrà 250 punti per il ranking elite del massimo circuito internazionale Indoor. Si gareggerà nel ricurvo, nel compound e anche nell’arco nudo, sia a livello Senior che Junior. Trattandosi di un torneo open, oltre ai ...

Calendario Serie A calcio oggi - gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN (9 dicembre) : oggi (domenica 9 dicembre) si giocheranno sei partite valide per la quindicesima giornata della Serie A di calcio. Si inizierà alle 12.30 con il lunch match tra Sassuolo e Fiorentina. Partita che si preannuncia equilibrata con i neroverdi che vogliono restare nella parte alta della classifica, mentre i viola dovranno ritrovare il successo per uscire dalla crisi. Alle 15.00 spazio a Parma-Chievo, Udinese-Atalanta ed Empoli-Bologna. Quest’ultima ...

EA Sports ha annunciato il calendario della seconda parte di stagione delle Global Series di Fifa 19 che si concluderanno la prossima estate con la Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa 19! Con la FUT Champions Cup di novembre alle nostre spalle e la stagiona natalizia che si avvicina, è arrivato il momento di

Calendario Serie A calcio oggi - gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN (8 dicembre) : oggi (sabato 8 dicembre) si giocheranno tre partite valide per la quindicesima giornata della Serie A di calcio. Si inizierà alle 15.00 con la sfida del San Paolo tra Napoli e Frosinone. I partenopei hanno vinto 9 delle ultime 12 partite casalinghe e sono pronti a conquistarne un’altra contro i ciociari, che sono invece penultimi in classifica con un solo successo all’attivo. Alle 18.00 la Roma affronterà in trasferta il Cagliari. I sardi sono ...

Calendario Serie A basket - gli orari delle partite del fine settimana 8-9 dicembre. Come vederle in tv e streaming : Riprende questo fine settimana, dopo la pausa per la Nazionale, il campionato di Serie A 2018-2019 di basket. La nona giornata comincia domani, sabato 8 dicembre, con l’anticipo delle 20.30 tra Fiat Torino e Dolomiti Energia Trentino. Le altre sette partite saranno tutte nella giornata di domenica 9 dicembre. Alle 12.00 sarà la volta di Oriora Pistoia e Germani basket Brescia, mentre nel pomeriggio alle 17.00 scenderanno in campo Sidigas ...

Calendario Serie A calcio - gli orari delle partite del fine settimana 7-9 dicembre. Come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn : Da venerdì 7 a domenica 9 dicembre si svolgerà la quindicesima giornata della Serie A di calcio. Il Calendario delle partite prevede questa sera alle ore 20.30 il derby d’Italia tra Juventus ed Inter. Una sfida che ha sempre grande fascino e che si preannuncia spettacolare. I bianconeri sono pronti a proseguire la propria marcia trionfale, mentre i nerazzurri vanno a caccia dell’impresa per tornare in corsa per lo scudetto. Sabato 8 alle 15.00 ...

Calendario Serie A calcio - le partite di oggi : orari e come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn (2 dicembre) : Dopo i consueti anticipi del sabato, SPAL-Empoli, Fiorentina-Juventus e Sampdoria-Bologna, si va a completare la 14esima giornata della Serie A 2018/19 (in attesa del Monday night Atalanta-Napoli di domani sera) con gli incontri domenicali. La giornata incomincerà con il consueto Lunch game alle ore 12.30. A San Siro il Milan (sempre alle prese con una messe di infortuni) attende il sorprendente Parma di questo inizio di stagione, mentre alle ...

Calendario Serie A calcio - le partite di oggi : orari e come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn : La quattordicesima giornata della Serie A 2018-2019 si apre oggi con tre anticipi molto interessanti che riguardano sia le parti alte della classifica sia la lotta per la salvezza. Si parte alle ore 15.00 (con diretta su Sky Sport Serie A) con la sfida dello stadio “Paolo Mazza” tra Spal ed Empoli, due squadre alla disperata ricerca di punti fondamentali nella lotta per la permanenza nella categoria. I ferraresi sono reduci da un ...

Serie B - il Calendario e gli orari della quattordicesima giornata : Quando si gioca la quattordicesima giornata di Serie B? Come di consueto, la giornata di Serie B sarà spalmata su quattro giorni, da venerdì 30 novembre a lunedì 3 dicembre. Aprirà il programma la ...

Calendario Serie A calcio - gli orari delle partite del fine settimana 1-2 dicembre e come vederle in tv e streaming : Nel weekend del 1-3 dicembre si disputerà la 14^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, ci aspetta un fine settimana davvero palpitante con dieci partite da seguire senza perdersi davvero nulla. I riflettori sono puntati su Roma-Inter, big match in programma alle ore 20.30 di domenica 2 dicembre: allo Stadio Olimpico andrà in scena la sfida tra le due deluse dell’ultimo turno di Champions League, i giallorossi proveranno a risollevare ...

Calendario Serie A calcio - le partite di oggi : orari e come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn (25 novembre) : La tredicesima giornata della Serie A 2018-2019 proseguirà oggi, domenica 25 novembre, dopo la sosta per la Nazionale. Dopo il solito trittico di anticipi al sabato, il programma odierno si aprirà con il consueto lunch match: alle ore 12.30 andrà in scena la sfida tra Parma e Sassuolo. Trittico di gare anche alle ore 15.00, con Bologna-Fiorentina, Empoli-Atalanta e Napoli-Chievo, mentre alle ore 18.00 andrà in scena la sfida tra Lazio e Milan, ...