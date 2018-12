Calcio | Mondiale per club 2018 | Kashima Antlers-Guadalajara 3-2 | i giapponesi

Milan - il programma di Gazidis per tornare in vetta al Calcio Mondiale : stadio di proprietà - brand - ma il core business restano i risultati : Ivan Gazidis è pronto a prendere le redini del Milan per riportarlo in vetta al calcio mondiale in poche, ma decisive mosse: il progetto rossonero Il Milan adesso è al completo. Dall’1 di dicembre la società rossonera ha aggiunto al proprio quadro dirigenziale anche il nuovo amministratore delegato, Ivan Gazidis, il quale ha preso il posto di Marco Fassone dopo una gestione disastrosa. L’ex Arsenal dovrà adesso incrementare il ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Italia - bisogna risorgere! Missione da compiere dopo lo smacco Mondiale : L’Italia attende di conoscere quali saranno gli avversari che dovrà affrontare durante le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio: domenica 2 dicembre (ore 12.00) l’urna di Dublino emetterà i propri verdetti e sapremo le cinque rivali degli azzurri nel girone, la nostra Nazionale giocherà le dieci partite nel corso del 2019 e non deve fallire dopo la tragica notte di San Siro contro la Svezia che ci estromise dai Mondiali. Il ...

Mondiale in Qatar - Infantino : “Il Calcio può costruire ponti - 48 squadre forse già nel 2022” : Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, continua a perseguire il suo piano per avere una Coppa del Mondo con 48 squadre già dal torneo del 2022 ospitato dal Qatar, evidenziando i potenziali effetti positivi per la regione: “forse il calcio è un modo per costruire ponti“, ha detto in un’intervista rilasciata al quotidiano britannico Guardian. Espandere il torneo dalle attuali 32 a 48 squadre probabilmente ...

Calendario Mondiale per club Calcio 2018 : date - programma - orari e tv. C’è il Real Madrid : Il Mondiale per club 2018 di calcio si disputerà negli Emirati Arabi Uniti dal 12 al 22 dicembre. Alla competizione iridata parteciperanno sette squadre cioè le formazioni capaci di conquistare i titoli continentali più l’Al-Ain in rappresentanza del Paese ospitante. Il Real Madrid va a caccia del terzo trionfo consecutivo in questa manifestazione, i detentori della Champions League partiranno con i favori del pronostico e se la dovranno vedere ...

Gli impatti del “Caso Khashoggi” sulla scalata saudita all’elite del Calcio mondiale : Sono passati cento giorni da quando lo scorso 15 giugno, in Arabia saudita-Russia, Mohammed Bin Salman seguì la sfida in compagnia di Putin e Infantino. L'articolo Gli impatti del “Caso Khashoggi” sulla scalata saudita all’elite del calcio mondiale è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Domani in edicola ‘Panini Fifa 365’ - la collezione di figurine dedicata al top del Calcio mondiale : Una raccolta composta da 468 figurine, di cui 182 speciali: olografiche, fustellate ed effetto gold Esce Domani in edicola ‘Panini Fifa 365’, la nuova collezione di figurine dedicata al top del calcio mondiale e realizzata da Panini su licenza ufficiale Fifa. Questa raccolta è composta da 468 figurine, di cui 182 speciali: olografiche, fustellate ed effetto gold. Grazie al particolare formato, queste figurine contengono circa ...