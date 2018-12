Bundesliga | il Bayern Monaco cala il poker ed accorcia sul Borussia Dortmund

Bundesliga : poker del Bayern con l'Hannover : Tutto facile per il Bayern Monaco nella quindicesima giornata di Bundesliga . I bavaresi - ora secondi - hanno dominato in casa dell'Hannover fanalino di coda imponendosi con un netto 4-0. Al ...

Bundesliga - Borussia Dortmund rullo compressore. Risale la china il Bayern : TORINO - Undicesima vittoria in 14 incontri per il Borussia Dortmund , unico club ancora imbattuto in Bundesliga : le Vespe giallonere non rallentano la propria marcia, neppure nell'insidiosa ...

Bundesliga : Dortmund inarrestabile - tutto facile per il Bayern Monaco : Prosegue la marcia del Borussia Dortmund: nella 14ª giornata di Bundesliga le reti di Delaney, 7', e Sancho, 74', vanificano quella di Caligiuri, 61', nel 2-1 sullo Schalke 04. Resta a -9 il Bayern ...

Bundesliga - il Borussia Dortmund vince ancora : insegue il Bayern Monaco : Borussia Dortmund inseguito dal Bayern Monaco in vetta alla Bundesliga, 2-0 contro il Friburgo per Reus e soci Vittoria in vetta alla classifica per il Borussia Dortmund, capolista, che si impone 2-0 contro il Friburgo nella sfida valida per la 13esima giornata di Bundesliga, a decidere l’incontro disputato al Signal Iduna Park le reti di Reus su rigore al 40′ e Alcacer al 91′. Bene anche il Bayern Monaco, i campioni di ...

Bundesliga - Bayern Monaco nel caos. Hoeness insultato in assemblea : Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco. AP Esasperazione, rabbia e delusione. Quella di ieri sera è stata l'assemblea generale annuale più calda degli ultimi tempi in casa Bayern Monaco. Ad ...

Bundesliga - dodicesima giornata : i risultati delle partite del sabato. Pari Bayern - il Dortmund allunga in vetta : Bayern MONACO-DUSSELDORF 3-3 17' Süle , B, , 20', 58' Müller , B, , 44', 77', 93' Lukebakio Il Bayern continua il suo momento negativo e rimanda l'appuntamento con la vittoria per il terzo ...

Bundesliga : Lukebakio tris! Crisi Bayern. E il Dortmund scappa - +9 : Nella dodicesima giornata di Bundesliga stecca ancora il Bayern Monaco che pareggia in casa per 3-3 col Fortuna Düsseldorf, trascinato dalla tripletta di Lukebakio. A comandare il torneo c'è sempre il ...

Bundesliga - il Bayern perde James Rodriguez per infortunio : infortunio muscolare per James Rodriguez. Il Bayern Monaco rende noto che al giocatore colombiano, a seguito delle analisi strumentali, è stata diagnosticata la “parziale lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro”. Sono ancora da definire i tempi di recupero. Il giocatore di proprietà del Real Madrid, al Bayern con la formula del prestito biennale dal luglio del 2017, dovrà restare a riposo prima di cominciare la ...