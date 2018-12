Brexit | Theresa May ora contro la Ue minaccia di mandare all' aria l' accordo

Brexit - con 200 voti Theresa May ottiene la fiducia dei deputati Tory : Il primo ministro britannico è riuscita a salvare il “posto”, dopo aver annunciato ai parlamentari conservatori che non sarà lei a guidare il partito alle prossime elezioni politiche, previste per il 2022...

Brexit - Theresa May si salva : non passa la mozione di sfiducia contro la sua leadership. 117 contrari su 317 : La premier britannica Theresa May per ora si è salvata dalla ribellione interna: ha superato la mozione di sfiducia contro la sua leadership promossa dai Tory ribelli. La fiducia le è stata confermata da 200 deputati su 317: uno in più dei 199 con cui conquistò la guida del partito nel 2016 dopo le dimissioni di David Cameron seguite alla vittoria di Leave nel referendum sulla Brexit del 2016. I dissidenti, guidati dall’ala più oltranzista dei ...

Brexit - mozione di sfiducia contro Theresa May. In serata si va al voto. La premier : «Mi opporrò con tutte le forze» : Quarantotto deputati conservatori chiedono all’inquilino di Downing Street di farsi da parte. Se dovessero vincere, il Regno Unito non uscirà dall’Unione europea

Brexit - CORTE UE : 'UK PU' REVOCARLA UNILATERALMENTE'/ Regno Unito : Theresa May rinvia il voto in Parlamento : BREXIT, May cancella voto Parlamento? Bloomberg 'premier intenzionata a far slittare l'appuntamento di domani per tornare a negoziare'. Ira di Corbyn