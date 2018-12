Boeri | Inps cruciale per Paese | ha contribuito a crescita

Inps - gli attacchi di Durigon (Lega) "Boeri? Vuole soltanto apparire" : “Boeri non è d’accordo con la nostra riforma pensionistica, ma non è mai stato d’accordo con nessun governo, neanche con quello che lo ha inserito. Ha una sua predisposizione personale ad apparire, Vuole sempre stare al centro”. Segui su affaritaliani.it

Lega pronta a cambiare l'Inps : "Boeri? Basta con il padre padrone" : Gli scontri tra la Lega e il numero uno dell'Inps, Tito Boeri, hanno vecchia data. Il sonfronto tra i due è sempre stato durissimo e le posizioni sono sempre state troppo distanti anche solo per trovare un punto di dialogo. Ora, però, Matteo Salvini vuole mettere le mani sull'ente e rivoltarlo come un calzino cambiandone anche la governance. "Stiamo studiano diverse versioni", ha fatto sapere il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, ...

Boeri (Inps) : “Reddito di cittadinanza e quota 100 a marzo? Serve tempo - sono misure complesse” : Tito Boeri, presidente dell’Inps, lancia un’allarme su reddito di cittadinanza e quota 100: “Per gestire queste nuove sfide abbiamo bisogno di più personale. Uno dei problemi che dovremo affrontare è che se tutti i nostri dipendenti, che soddisfano i requisiti, andassero in pensione, avremmo un deflusso di 4mila unità”. L'articolo Boeri (Inps): “Reddito di cittadinanza e quota 100 a marzo? Serve tempo, ...

INPS - Boeri sulla Manovra : "Impegni costosi. Riforma pensioni rischiosa" : Il Presidente dell'INPS Tito Boeri critica la Manovra , che considera avulsa dalla realtà . Lo fa su RAI 1, invitato alla trasmissione "Che tempo che fa" di Fabio Fazio, dove rimarca "misurarsi con la ...

Manovra - Tito Boeri (Inps) : “Quota 100? Con tutti gli scenari cresce la spesa”. Di Maio : “Eviterei allarmismi inutili” : Lo aveva già detto: i conti del governo sulle pensioni non tornano. Ora Tito Boeri, presidente dell’Inps da quattro anni, intervistato dal Corriere della Sera ribadisce un altro punto di scontro con l’esecutivo: la fiducia. “Se il presidente del Consiglio mi convocasse e mi dicesse che non c’è più fiducia in me, non aspetterei un minuto di più. Lascerei. Ma non posso farlo per un tweet. E trovo pericolosa per la nostra ...

Quota 100 - l’allarme di Boeri sulle pensioni : “I conti non tornano - Inps rischia l’assalto” : "In tutti gli scenari con 62 anni di vecchiaia e 38 di anzianità contributiva viene fuori una crescita della spesa nel tempo. L’idea di una dotazione piatta e costante a sette miliardi l’anno non è minimamente supportata da alcuna delle simulazioni che ci hanno chiesto. Ma quando ho sollevato il problema, ho avuto solo aggressioni verbali e tentativi di screditarmi", ha dichiarato il presidente dell'Inps, Tito Boeri, parlando della riforma Quota ...

Tito Boeri : "Su Quota 100 i conti non tornano. L'Inps rischia l'assalto" : "I conti non tornano". Lo dice con chiarezza Tito Boeri, presidente delL'Inps che al Corriere della Sera spiega i rischi della riforma delle pensioni che il Governo ha intenzione di portare a termine. Le simulazioni fatte, sottolinea, mettono in evidenza un inevitabile aumento della spesa. Boeri lancia poi un allarme: il governo ha fatto promesse molto impegnative sulla previdenza e L'Inps rischia l'assalto. I suoi dipendenti subiscono troppo ...

Boeri : «Su quota 100 troppe promesse e conti sbagliati Ora l’Inps rischia l’assalto» : Il presidente dell’Istituto di previdenza: «Pericoloso delegittimare gli organi indipendenti. Dalla nascita del governo ci sono stati continui rilanci: uno pensa invece che a un certo punto si scenda con i piedi per terra e ci si misuri con i vincoli»

Inps - ora cambia la governance : il presidente Boeri al capolinea : ... previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è ...

Inps - spunta il nome di Brambilla per il dopo-Boeri : Il mandato di Tito Boeri all' Inps è ormai ai titoli di coda. Il suo mandato scade a febbraio e da tempo l'attuale presidente è alle prese con un duello contro il governo. Di fatto al suo posto ...

Boeri e la bufala dell’Inps fondato da Mussolini : “Non è vero. Stiamo celebrando i 120 anni di storia dell’istituto” : “L’Inps non è nato durante il fascismo. Noi Stiamo celebrando 120 anni di storia dell’Inps, un istituto nevralgico per il Paese che credo anche negli ultimi anni durante questa crisi così lunga e così difficile, ha tenuto insieme il tessuto sociale del Paese”. Così il presidente dell’Inps, Tito Boeri, a Bologna a margine di un convegno per celebrare i 120 anni dall’istituzione L'articolo Boeri e la bufala ...

Boeri (Inps) : «Segnali di maschilismo nella manovra del governo» : Secondo il presidente dell’istituto di previdenza la disparità dell’età pensionabile tra uomini e donne e il mancato rifinanziamento del congedo di paternità sono i segnali di questo atteggiamento

Caro Boeri - se gli incentivi ai medici sono illegittimi - l’Inps li cancelli subito : Egregio presidente professor Tito Boeri, ritengo sia mio dovere rispondere alla lettera aperta che lei ha indirizzato alle persone disabili e alle loro famiglie per motivare gli incentivi ai medici dipendenti Inps collegati sia con la revoca delle prestazioni d’invalidità, sia con l’annullamento di prestazioni dirette di malattia. Come lei ben sa, dopo aver letto il comunicato n. 12 dell’Anmi, l’Associazione Nazionale medici Inps, ho affrontato ...

Inps - scontro su incentivi ai medici. Boeri scrive ai disabili per rassicurarli. Governo : “Cancellarli dal prossimo piano” : I premi ai medici Inps che risparmiano sulle prestazioni arrivano in Parlamento. Rispondendo a una interpellanza urgente sul caso sollevato dal fattoquotidiano.it, il Governo li salva e li boccia al tempo stesso, mantenendoli in vigore ma impegnandosi a cancellarli col prossimo Piano delle performance, vale a dire tra tre anni. Nel frattempo, il Presidente dell’Inps Tito Boeri che li ha introdotti, piuttosto restio finora a trattare l’argomento, ...