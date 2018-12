Bimbo di 4 mesi morto in albergo | era con la sorellastra e la sua fidanzata | «Trovate con

Torna la bufala del Bimbo di 17 mesi malato di leucemia fulminante - Avis : “Non rispondete all’appello” : E’ Tornato sulle Home di Facebook e su Messenger il messaggio virale che è in realtà una subdola bufala: un bambino di 17 mesi affetto da leucemia fulminante avrebbe bisogno urgente di ricevere sangue di gruppo B positivo. Il testo dice: “Giralo per favore bimbo di 17 mesi necessita di sangue GRUPPO B POSITIVO per leucemia fulminante. TEL 3282694447 RICCARDO CAPRICCIOLI FAI GIRARE LA MAIL È URGENTE E IMPORTANTE SE LA FERMI SEI UN ...

Incinta di 8 mesi - la vicina le taglia la pancia e le ruba il Bimbo : Una storia choc che vi farà accapponare la pelle. È accaduto nel Nord Dakota, negli Usa. Una ragazza di 22 anni, Incinta di 8 mesi, ha fatto una fine orribile: la sua vicina di casa le ha tagliato la pancia per rubarle il bambino e la ragazza è morta. La ragazza, di appena 22 anni, era un’infermiera molto amata da tutti per i suoi modi gentili e per la sua dolcezza. Anche il giorno in cui è rimasta uccisa, la ragazza aveva fatto una gentilezza ...

Mamma uccide figlio di 3 mesi : 'non ricordo nulla'/ Il padre non aveva riconosciuto il Bimbo? - Pomeriggio 5 - - IlSussidiario.net : Mamma uccide figlio di 3 mesi a Catania: depressione post partum dopo il mancato riconoscimento del bambino da parte del padre?

Catania - morte Bimbo 3 mesi : “Urgente attuare misure nazionali di sostegno e protezione per i neogenitori e i loro bambini” : “Una tragedia come quella accaduta a Catania che vede protagonisti un bambino di tre mesi e la sua mamma ci deve far riflettere sulla necessità di creare una rete di sostegno e protezione nei confronti di tutti i nuovi nati e dei loro genitori”, ha dichiarato Raffaela Milano, Direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children – l’Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un ...

Scaraventa a terra Bimbo di 3 mesi : mamma accusata di omicidio : Una mamma di 26 anni è stata fermata dalla polizia a Catania con l'accusa di omicidio. La donna, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe ucciso il figlio di soli tre mesi lanciandolo a terra. Il piccolo sarebbe morto in ospedale lo scorso 15 novembre. A determinare la morte del bambino sarebbero state le gravi ferite riportate alla testa. La notizia è emersa soltanto oggi dopo che il personale del commissariato di Borgo Ognina ha ...

Milano - Bimbo di 2 mesi trovato morto nella culla : disposta l'autopsia : Una vera e propria tragedia quella che si è trovata a vivere una giovane famiglia del territorio di Milano, precisamente del piccolo comune di Motta Visconti, dove un bambino di appena due mesi ha drammaticamente perso la vita per circostanze ancora da accertare. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Corriere della Sera, la scoperta è stata fatta dalla giovane madre ventisettenne, nel momento in cui si è resa conto che si era quasi fatta ...

Biella - trovato morto in culla Bimbo di 5 mesi : inutile l’intervento del 118 : Dramma nella notte in una abitazione di Strona, nella provincia di Biella. Un bambino di cinque mesi è stato trovato morto dalla sua mamma. Le sue urla disperate si sono sentite fino in strada e la donna è stata raggiunta dal nonno del bimbo che ha tentato di rianimarlo fino all’arrivo del 118.Continua a leggere

A 10 anni “calpesta” e uccide un Bimbo di 6 mesi. Il papà della vittima : “È una criminale” : Nate Liedl, padre del piccolo Jaxon, ha commentato con i media la tragica morte di suo figlio, un bimbo di sei mesi deceduto all'inizio del mese nel Wisconsin. Il bambino si trovava all'asilo nido quando una bambina di dieci anni avrebbe iniziato a colpirlo sulla testa fino a ucciderlo.Continua a leggere

Bimbo di 15 mesi intossicato da droga : Un Bimbo di 15 mesi portato in Pronto Soccorso a Vittoria per un malore. Era intossicato di droga. Adesso sta meglio ed è stato dimesso

Bimbo di 15 mesi ingerisce hashish - indagini a Vittoria : Un bambino di 15 mesi in ospedale per intossicazione da cannabinoidi. Il piccolo e' stato condotto al pronto soccorso del "Guzzardi" di Vittoria, accompagnato dalla giovanissima madre, la quale ha ...

Morto Bimbo di due mesi : papà cade del scale col piccolo in braccio : Morto bimbo di due mesi: Martino, la piccola vittima dell'incidente domestico era nato lo scorso 13 settembre. La tragedia è avvenuta in casa quando il padre Diego è inciampato nelle scale e il ...

Il papà scivola dalle scale con il figlio in braccio - muore Bimbo di 2 mesi a Treviso : Martino avrebbe compiuto due mesi pochi giorni dopo l'incidente che gli è costato la vita sabato 10 novembre. A Paderno, frazione del comune di Ponzano veneto provincia di Treviso, un uomo è scivolato dalle scale di casa con il neonato in braccio. Ha provato a coprirlo con il corpo per evitare che il piccolo colpisse i gradini ma non c'è stato nulla da fare. Come racconta Il Mattino, il lutto che ha colpito la famiglia ...