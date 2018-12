Biathlon - Lukas Hofer : “Bellissima gara. La forma sta salendo - sono fiducioso per le prossime gare” : Lukas Hofer ha centrato oggi il migliore risultato stagionale nella Coppa del Mondo di Biathlon, con il quinto posto nell’inseguimento di Hochfilzen (Austria). L’azzurro ha dimostrato una condizione in crescita, lottando fino all’ultimo poligono per la zona podio, sfumata per un errore di troppo. Una prestazione comunque positiva, che fa ben sperare per il prosieguo della stagione. Queste le dichiarazioni a caldo di Hofer alla Fisi: “È stata ...

Biathlon - Inseguimento Hochfilzen 2018 : Martin Fourcade mette il sigillo - Lukas Hofer ottimo quinto! : Arriva la seconda vittoria stagionale per Martin Fourcade che mette il proprio sigillo nella Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Il fenomeno francese ha conquistato l’Inseguimento di Hochfilzen (Austria), dopo il secondo posto nella sprint di ieri non ha concesso nulla ai rivali e ha tagliato il traguardo a braccia alzate, tornando a festeggiare dopo il trionfo nell’individuale di Pokljuka a cui erano seguiti un 24esimo posto e un ...

LIVE Biathlon - Inseguimento 12 - 5 km Hochfilzen 2018 in DIRETTA : che sfida tra Johannes Boe e Fourcade - Lukas Hofer cerca la rimonta sfrenata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 12.5 km pursuit maschile della seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Ieri la sprint ha delineato la classifica con cui si partirà, oggi, venerdì 15 dicembre, dalle ore 14.45 tocca agli uomini in una gara che vedrà al via tre italiani. Al pomeriggio nell’Inseguimento maschile ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Johannes Boe domina la sprint di Hochfilzen davanti a Fourcade - Lukas Hofer 12° : Johannes Boe ha vinto la sprint di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. In Austria, con temperature molto rigide e in uno scenario completamente innevato, il norvegese ha dettato legge nonostante un errore al poligono nella serie in piedi: il 25enne si è letteralmente scatenato sugli sci e ha dominato mettendo in fila tutti i rivali, risultando imprendibile nei 10 km di gara (14esima vittoria in carriera nel format). ...

LIVE Biathlon - Sprint 10 km Hochfilzen 2018 in DIRETTA : Johannes Boe per l’allungo - Lukas Hofer e Dominik Windisch ci provano : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km Sprint maschile della seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Ieri si sono aperte le danze con la Sprint femminile, oggi, venerdì 13 dicembre, a partire dalle ore 14.15 tocca agli uomini in una gara che vedrà al via ben cinque italiani. Per quanto concerne la Sprint odierna i ...

Biathlon - Inseguimento Pokljuka 2018 : Joahenns Boe rischia - ma vince in volata. Buon 8° Lukas Hofer - Martin Fourcade ritirato : Ultimo giorno di gare sulle nevi slovene di Pokljuka, sede della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Il norvegese Johannes Boe concede il bis dopo il successo della 10 km sprint ma non è stata una vittoria in scioltezza come ci si poteva aspettare. Lo scandinavo, a causa di due errori nell’ultimo poligono in piedi, è stato costretto ad impegnarsi fino in fondo allo sprint, rischiando la beffa in favore del francese ...

Biathlon - Inseguimento Pokljuka 2018 : Joahenns Boe rischia - ma vince in volata. Buon 8° Lukas Hofer - Martin Fourcade ritirato : Ultimo giorno di gare sulle nevi slovene di Pokljuka, sede della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Il norvegese Johannes Boe concede il bis dopo il successo della 10 km sprint ma non è stata una vittoria in scioltezza come ci si poteva aspettare. Lo scandinavo, a causa di due errori nell’ultimo poligono in piedi, è stato costretto ad impegnarsi fino in fondo allo sprint, rischiando la beffa in favore del francese ...

Biathlon - Sprint Pokljuka 2018 : Johannes Boe vince quasi in scioltezza - Martin Fourcade fuori dai 20! 19° Lukas Hofer : Il norvegese Johannes Boe domina la Sprint della Coppa del Mondo di Biathlon disputata a Pokljuka, stacca tutti nonostante un errore in piedi al poligono e si prende i favori del pronostico anche nell’inseguimento di domenica, dove il transalpino Martin Fourcade partirà con oltre un minuto di ritardo. Indietro gli italiani, il migliore è Lukas Hofer, 19° a 1’04″8, con un errore a terra ed uno in piedi. Nella prima parte di gara ...

LIVE Biathlon - Sprint Pokljuka 2018 in DIRETTA : Lukas Hofer cerca la gara perfetta - Fourcade per il bis : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km Sprint maschile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, e l’individuale di ieri, si continua a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, venerdì 7 dicembre, a partire dalle ore 14.15 è in programma la 10 km Sprint maschile, che vedrà al via ben sei italiani. Partiamo da ...

Biathlon - Fourcade domina la 20 km di Pokljuka : il migliore azzurro è Lukas Hofer con il suo 27° posto : Si ricomincia dal solito Fourcade, sua la 20 km di Pokljuka. Hofer miglior azzurro: 27°. E sugli sci è il secondo più veloce La prima gara individuale di Coppa del mondo di Biathlon si chiude con la vittoria del favorito numero uno, Martin Fourcade. Nella 20 km di Pokljuka recuperata a ventiquattro ore di distanza per la nebbia del giorno precedente, il campione francese conquista il 73esimo successo in carriera nella competizione con la ...

LIVE Biathlon - 20 km Pokljuka 2018 in DIRETTA : Lukas Hofer e Dominik Windisch possono stupire : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 20 km individuale maschile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 10.15 è in programma la 20 km individuale maschile, che vedrà al via ben sei italiani. Il re di questo format e grande ...

LIVE Biathlon - 20 km Pokjuka 2018 in DIRETTA : Lukas Hofer e Dominik Windisch possono stupire : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 20 km individuale maschile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 10.15 è in programma la 20 km individuale maschile, che vedrà al via ben sei italiani. Il re di questo format e grande ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Lukas Hofer e Dominik Windisch entrano nell’età della maturità. Crescono Bormolini e Montello : Si aprirà tra meno di tre giorni la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, la quarantaduesima della storia. Al maschile ci sarà ancora una volta la caccia al signore della specialità, Martin Fourcade, che dall’annata 2011-2012 domina la classifica generale e arricchisce il bottino francese nonostante la crescita e le ambiziose aspettative del norvegese Johannes Thignes Boe, classe 1993, che a lungo è stato in lotta con il transalpino per la ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Lukas Hofer e Dominik Windisch entrano nell’età della maturità. Crescono Bormolini e Montello : Si aprirà tra meno di tre giorni la Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019, la quarantaduesima della storia. Al maschile ci sarà ancora una volta la caccia al signore della specialità, Martin Fourcade, che dall’annata 2011-2012 domina la classifica generale e arricchisce il bottino francese nonostante la crescita e le ambiziose aspettative del norvegese Johannes Thignes Boe, classe 1993, che a lungo è stato in lotta con il transalpino per la ...