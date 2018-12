Biathlon | 10 km a inseguimento di Hochfilzen | Wierer terza

LIVE Biathlon - Inseguimento 12 - 5 km Hochfilzen 2018 in DIRETTA : che sfida tra Johannes Boe e Fourcade - Lukas Hofer cerca la rimonta sfrenata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 12.5 km pursuit maschile della seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Ieri la sprint ha delineato la classifica con cui si partirà, oggi, venerdì 15 dicembre, dalle ore 14.45 tocca agli uomini in una gara che vedrà al via tre italiani. Al pomeriggio nell’Inseguimento maschile ...

Biathlon - Dorothea Wierer è ancora sul podio con 4 errori! Makarainen vince l’inseguimento di Hochfilzen - tre azzurre nelle 7! : Dorothea Wierer non si ferma più, è letteralmente incontenibile e conquista il quarto podio consecutivo nella Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. L’azzurra conclude al terzo posto l’inseguimento di Hochfilzen dopo il trionfo dell’altro ieri nella sprint in terra austriaca e si conferma in testa alla classifica generale: l’altoatesina conserva il pettorale giallo davanti a Kaisa Makarainen che oggi è riuscita a vincere ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Hochfilzen 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer alla pari con Makarainen - Lisa Vittozzi vuole il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km pursuit femminile della seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Oggi, sabato 15 dicembre, a partire dalle ore 11.30 è in programma la 10 km pursuit femminile, che vedrà al via ben quattro italiane. Al mattino nell’Inseguimento femminile a giocarsi la vittoria saranno ...

Biathlon - Inseguimento maschile Hochfilzen 2018 : la startlist - i pettorali di partenza e i distacchi. Programma - orari e tv : Sabato 15 dicembre si disputerà l’Inseguimento maschile a Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Si preannuncia un duello stellare tra Johannes Boe e Martin Fourcade, divisi da appena 9 secondi ma attenzione anche al tedesco Benedikt Doll a 10 e al francese Antonin Guigonnat a 26. L’Italia spera in una bella rimonta di Lukas Hofer, dodicesimo dopo la sprint, mentre Dominik Windisch deve risalire dalla ...

Biathlon - Inseguimento femminile Hochfilzen 2018 : la startlist - i pettorali di partenza e i distacchi. Programma - orari e tv : Sabato 15 dicembre si disputerà l’Inseguimento femminile a Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Dorothea Wierer ha vinto la sprint di giovedì e dunque scatterà per prima con un secondo di vantaggio su Kaisa Makarainen: si preannuncia un nuovo avvincente duello tra l’italiana e la finlandese, sulla carta le grandi favorite per la vittoria. L’Italia si affida anche a Lisa Vittozzi, quarta a 25 ...

Biathlon - Dorothea Wierer : “Il pettorale giallo mi dà tranquillità. Ora l’inseguimento…” : Una vittoria clamorosa, la prima nella sprint, ma arrivata in modo incredibile in quel di Hochfilzen. Dorothea Wierer continua a brillare nella Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 e va a prendersi un fantastico successo ai danni di Kaisa Makarainen, staccata di pochi decimi. L’azzurra oggi ha messo in mostra una forma eccezionale, soprattutto al tiro con una velocità di esecuzione mostruosa. “Sinceramente non riesco a spiegarmi il ...

Biathlon – Inseguimento femminile di Pokljuka : le parole delle azzurre : Le parole di Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer dopo l’Inseguimento femminile di Pokljuka Leonessa in pista e fuori. Lisa Vittozzi mostra la tempra di cui è fatta anche dopo il quarto posto nell’Inseguimento di Pokljuka. “Che dire, è una medaglia di legno – spiega l’atleta di Sappada -. Sono soddisfatta perché più di così non potevo fare, ho dato tutto quello che avevo, è un altro quarto posto che brucia. Lei ...

Biathlon – Wierer da applausi a Pokljuka : l’azzurra a podio anche nell’inseguimento : Wierer ancora seconda a Pokljuka: sul podio anche nell’inseguimento, resta in testa alla classifica Un altro podio, un altro secondo posto, un’altra gara praticamente perfetta. Dorothea Wierer si ripete a Pokljuka bissando nell’inseguimento il risultato centrato ventiquattro ore prima nella sprint. L’azzurra si arrende di nuovo a Kaisa Mäkäräinen, che ha il merito di confermare la propria forza sugli sci e di non ...

Biathlon – Boe trionfa nell’inseguimento a Pokljuka : l’azzurro Hofer ottavo : Hofer è una freccia sugli sci: ottavo nell’inseguimento a Pokljuka. Gara in rimonta per Windisch, vince col brivido Johannes Boe L’arrivo al fotofinish regala un attimo di thrilling, ma alla fine Johannes Boe, nonostante i tre errori al tiro (due all’ultimo poligono), porta a casa il secondo successo consecutivo, vincendo l’inseguimento a Pokljuka e consolidando la leadership nella classifica generale con 156 ...

Biathlon - altro podio per la Wierer è seconda nell inseguimento a Pokljuka : Wierer PRIMA nellA GENERALE - Grazie al 23° podio in carriera in una gara individuale, Dorothea Wierer si conferma dunque in vetta alla classifica generale di Coppa del mondo salendo a 144 punti, ...

Biathlon : Inseguimento 10km di Pokljuka - Wierer 2 Resta in testa in Coppa del mondo : Una meravigliosa Dorothea Wierer sale sul podio a Pokljuka, Slovenia,. E' seconda nella gara a Inseguimento di 10km vinta dalla finlandese Kaisa Makarainen, ma Resta al comando della classifica ...

Biathlon - Inseguimento Pokljuka 2018 : Joahenns Boe rischia - ma vince in volata. Buon 8° Lukas Hofer - Martin Fourcade ritirato : Ultimo giorno di gare sulle nevi slovene di Pokljuka, sede della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Il norvegese Johannes Boe concede il bis dopo il successo della 10 km sprint ma non è stata una vittoria in scioltezza come ci si poteva aspettare. Lo scandinavo, a causa di due errori nell’ultimo poligono in piedi, è stato costretto ad impegnarsi fino in fondo allo sprint, rischiando la beffa in favore del francese ...