Beautiful | anticipazioni americane | RICK e MAYA si separano!!!

Beautiful - anticipazioni italiane : LIAM ricorda di aver sparato a BILL : Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, come già anticipatovi, BILL Spencer sarà sempre più convinto che a sparargli sia stato Ridge Forrester, nonostante, essendo stato colpito di spalle, non abbia avuto modo di vedere in volto il suo assalitore. Ma per l’editore sarà la deduzione più logica, visto il precedente scontro con lo stilista durante il quale quest’ultimo ha potuto vedere in bella mostra la pistola d’oro di ...

anticipazioni Beautiful: puntate da lunedì 17 dicembre a sabato 22 dicembre: chi ha sparato a Bill Spencer? Chi ha sparato a Bill Spencer? A Beautiful si continua ad indagare su questo mistero. Tanti i sospettati: da Ridge a Wyatt, passando per Quinn, Sheila, Pam. Jarrett, Justin, fino ad arrivare a Sally e Liam. Alla fine […]

Beautiful - anticipazioni puntata di lunedì 17 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di lunedì 17 dicembre 2018: Caroline (Linsey Godfrey), furiosa più che mai, sta tentando di staccare i tubi del respiratore automatico a Bill (Don Diamont) in ospedale, dove lui è ricoverato. Sono tutti sospettati di aver attentato alla vita di Bill: Sally (Courtney Hope), che però dice di aver sparato solo al modellino del grattacielo; Thomas (Pierson Fodè), che è rientrato a Los Angeles dopo che Caroline ...

Beautiful anticipazioni Americane : Taylor rischia di ricadere nell'alcolismo : In seguito alle accuse di Hope e Brooke, Taylor è molto depressa e rischia di ricadere in un vecchia e pericolosa dipendenza.

Anticipazioni Beautiful prossima settimana : Steffy si arrabbia con Brooke : Proseguono le vicende dei protagonisti della longeva soap opera americana 'Beautiful' che mette lo spettatore di fronte a nuovi colpi di scena. Bill rimane in condizioni disperate dopo aver ricevuto un colpo di pistola che lo ha costretto a lottare tra la vita e la morte. Il detective, invece, ha iniziato le proprie indagini per scoprire chi possa aver sparato all'uomo, ma non è facile capire la verità poiché lo Spencer ha molti nemici per ...

Anticipazioni Beautiful : Ridge racconta a Brooke l'inganno nei confronti di Thomas : Proseguono le vicende dei protagonisti della soap opera 'Beautiful' che riesce ad attirare milioni di telespettatori ponendo l'attenzione intorno al personaggio di Bill Spencer. Quest'ultimo è stato ridotto in fin di vita dopo aver ricevuto un colpo di pistola e dando inizio alle indagini del detective Sanchez intenzionato a scoprire il reale colpevole della vicenda. Le Anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 17 a sabato 22 dicembre ...

Anticipazioni Beautiful dal 17 al 22 dicembre : Bill si sveglia e fa arrestare Ridge : Intrighi e nuovi colpi di scena caratterizzano le nuove Anticipazioni settimanali di Beautiful, in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 dalle 13.40. Le trame di cui parleremo di seguito si riferiranno agli episodi che andranno in onda in Italia dal 17 dicembre al 22. Tutte le vicende di questa settimana si concentreranno sulle indagini del detective Sanchez, l'arresto di Ridge e il triangolo amoroso formato da Steffy Forrester, Liam Spencer e ...

Beautiful - viene arrestato Ridge : anticipazioni trame dal 17 al 21 dicembre : Bill è riverso in una pozza di sangue, gli hanno sparato, non si sa chi sia stato ma tutti i personaggi fremono ormai da giorni, indecisi su cosa fare in questa situazione anche perché potenzialmente sembrerebbe che tutti possano essere colpevoli del tentato omidicio ma, alla fine, il detective Sanchez sembra individuare il colpevole in Ridge. Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni – dal lunedì al sabato – alle 13.40. Dove ...

Beautiful anticipazioni americane : Rick e Maya si lasciano - il triste ritorno di lei : anticipazioni americane Beautiful: Maya torna a Los Angeles senza Rick I telespettatori americani hanno già assistito all’uscita di scena di Rick e Maya a Beautiful. Ora dovranno riaccogliere uno dei due, che però tornerà in scena con una notizia davvero inaspettata. Ebbene a fare il suo ritorno, secondo gli ultimi spoiler, è proprio l’Avant. Quest’ultima […] L'articolo Beautiful anticipazioni americane: Rick e Maya si ...

Beautiful anticipazioni 15 dicembre : Sally è nei guai - le impronte sulla pistola sono sue : Bill Spencer, capo della Spencer Publication, è stato colpito alle spalle da un proiettile di pistola sapientemente esploso da qualcuno ferocemente arrabbiato con lui. I potenziali colpevoli sono davvero molti, ma la maggiore indiziata è Sally Spectra. Il motivo? Il detective ha scoperto che le impronte sull'arma che ha quasi tolto la vita a Bill sono proprio le sue. Trama Beautiful della puntata di sabato 15 dicembre: Sally Spectra interrogata ...

Beautiful - anticipazioni puntata di sabato 15 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 15 dicembre 2018: Liam (Scott Clifton), Hope (Annika Noelle) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si trovano in ospedale, vicino a Bill (Don Diamont) che intanto non ha ancora ripreso conoscenza… Il detective Sanchez (Jeremy Ray Valdez), intende approfondire la lista dei sospettati e apprende che pure Sally (Courtney Hope) avrebbe un movente. Dunque, controllando le impronte sulla pistola che ...

Beautiful anticipazioni Americane : Caroline tenta di uccidere Bill Spencer : Caroline, fuoriosa e intenzionata a vendicarsi dello zio, corre in ospedale pronta astaccare il respiratore che lo tiene in vita.

Beautiful anticipazioni 14 dicembre 2018 : Wyatt furioso contro Bill : Il giovane Spencer non riesce a trattenere la sua infinita rabbia e sbraita contro il padre, incosciente sul letto di ospedale.

Beautiful anticipazioni statunitensi : Taylor tentata dall'alcol - sua figlia preoccupata : Le anticipazioni di Beautiful rivelano grandi colpi di scena nella soap opera. La serie televisiva continua ad appassionare i milioni di fan che da circa 30 anni continuano a seguire le vicende dei Forrester. Stando agli spoiler, nei prossimi episodi ritornerà la psicologa Taylor, portando nuovi problemi alla sua famiglia. La donna, infatti, arriverà a Los Angeles poco dopo aver scoperto cosa è successo tra Bill e sua figlia Steffy, giurando ...