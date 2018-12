Basket | Nba | Golden State in rimonta | Antetokounmpo stende Cleveland

Basket Nba - Harden fa il fenomeno. Tripla doppia e LeBron si inchina : Houston Rockets-Los Angeles Lakers 126-111 James Harden ha voluto ricordare al mondo perché è lui l'MVP in carica. Con lo show da 50 punti, 10 rimbalzi e 11 assist il barba trascina i Rockets, 13-14, ...

NBA - Kevin Durant : "Il Basket è arte : MJ e Kobe due geni come Einstein e Beethoven" : Sono i talenti, gli atleti e le menti migliori del mondo intero: solo perché quello che fanno è giocare a pallacanestro, solo perché sono sportivi, la gente non gli dà il giusto peso. Ma loro sono ...

Basket Nba : San Antonio stende i Clippers - Harden travolge Lakers e LeBron : WASHINGTON - San Antonio è uscita dal tunnel. Quarto successo di fila per la franchigia texana che costringe i Los Angeles Clippers, 17-11, alla peggior sconfitta stagionale e prosegue la risalita ...

Basket - Nba : Beli straccia il Gallo. E San Antonio travolge i Clippers : San Antonio-LA Clippers 125-87 Continuano i progressi per gli Spurs che dominano il derby tra azzurri e conquistano così la quarta vittoria consecutiva. San Antonio difende con ordine, muove molto ...

Basket - Nba : Belinelli vince il derby italiano con Gallinari - un mostruoso Harden prevale su LeBron : I Clippers di Danilo Gallinari vengono travolti dagli Spurs di Marco Belinelli, 87-125, nel derby tricolore in Nba . Positive le prestazioni dei due italiani. Mostruosa partita di James Harden che ...

Basket - Nba : Toronto sbanca la Oracle Arena - non accadeva da 14 anni : WASHINGTON - Colpaccio Toronto alla Oracle Arena. Se non è un segnale all'intera Lega questo, poco ci manca. I Raptors, 23-7,, ancora senza l'infortunato Kawhi Leonard, 24 ore dopo aver umiliato i ...

NBA – Disastro Cavs - Rodney Hood durissimo : “è difficile farsi piacere il Basket se continiuamo a perdere” : Rodney Hood durissimo sul momento dei Cleveland Cavaliers: la guardia ex Jazz evidenzia le difficoltà della squadra Situazione davvero complicata in casa Cleveland Cavaliers. Le ottimistiche ambizioni di Playoff ad inizio stagione si sono ben presto scontrate con 6 vittorie e 21 sconfitte nelle prime gare di campionato, un inizio che ha proiettato i Cavs sul fondo della classifica ad Est. L’addio di LeBron James ad inizio stagione, ...

Basket Nba - Curry scettico sull'uomo sulla luna. La Nasa : ''Vieni in laboratorio'' : ROMA - Un 'avversario' in più per Stephen Curry. Non è un cestista di San Antonio o Cleveland, bensì la Nasa. Il Basket non c'entra nulla, ma nelle ultime ore hanno fatto discutere le perplessità del ...

NBA – Wade si emoziona : “ultima partita contro LeBron? Mi mancherà - il nostro rapporto va oltre il Basket” : Dwyane Wade si emoziona dopo l’ultima partita giocata con il grande amico LeBron James: le parole di ‘Flash’ sono bellissime Ieri notte, la sfida tra Lakers e Heat è stata l’ultima partita che LeBron James e Dwyane Wade hanno giocato come avversari. I due, grandi amici, si sono dati battaglia in campo, per poi abbracciarsi e scambiarsi le maglie nel post partita. Al termine dell’incontro, visibilmente ...

Basket - Petrucci Sacchetti può restare ct a vita - nostri Nba ai Mondiali : Non tutti hanno dietro un Armani, uno Zanetti Segafredo o un Brugnaro, che sono imprenditori che tengono in mano l'economia. Le altre società sono formate da dirigenti volontari che si impegnano e ...

Basket - Nba : Golden State ha ripreso a correre - bene i Clippers di Gallinari : NEW YORK - I Warriors sono tornati. I campioni in carica della Nba hanno ripreso a macinare risultati e spettacolo, e risalgono in classifica nella Western Conference, mettendosi alle spalle della ...

Basket - Nba : altro crollo per Houston - Boston risale spedita : NEW YORK - Serata da dimenticare per Houston nella regular-season Nba . I Rockets crollano sul parquet della Vivint Smart Home Arena, subendo una pesante sconfitta, 118-91, per mano degli Utah Jazz, ...

NBA – Noah torna in campo : “amo giocare a Basket - la mia assenza mi ha fatto capire che…” : Joakim Noah torna in campo con i Memphis Grizzlies dopo 10 mesi di assenza ‘forzata’ dal parquet: l’ex Knicks esprime tutta la sua felicità Nella sfida tra Grizzlies e Clippers, Joakim Noah è finalmente ritornato a calcare un parquet NBA in una partita ufficiale. Il centro francese ha giocato 13 minuti, segnando 4 punti e catturando 3 rimbalzi. Al termine della gara, Noah ha espresso tutta la sua felicità dopo che negli ...

NBA Store : a Milano apre il primo negozio in Europa dei campioni del Basket Usa : Nba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoLa pagina Instagram della Nba in Europa lo definisce un angolo di paradiso e per i fan del basket a stelle e strisce certamente lo è. Milano è diventata la capitale europea dell’Nba il campionato professionistico di pallacanestro statunitense. In Galleria Passarella (fra Corso Europa e Corso Vittorio ...