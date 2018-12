Australia | Gerusalemme ovest riconosciuta capitale di Israele | critiche dall' Olp

Australia : "Gerusalemme Ovest capitale di Israele" : Anche l'Australia riconosce Gerusalemme Ovest come capitale di Israele. Lo ha dichiarato il premier Australiano Scott Morrison. Canberra però non trasferirà lì la sua ambasciata finché non ci sarà un ...

Olp condanna Australia per Gerusalemme : ... è parte integrale del territorio palestinese occupato".Il governo palestinese parla di decisione "inaccettabile" e "sbagliata", basata "su una lettura errata della realtà politica". Tutte le notizie ...

Gerusalemme : Israele plaude a Australia : ANSA, - TEL AVIV, 15 DIC - "Un passo nella giusta direzione": così il ministero degli esteri israeliano, retto dal premier, Benyamin Netanyahu, definisce la decisione dell'Australia di aprire un suo ...

Medio Oriente : Erekat - Olp - - decisione Australia su Gerusalemme "irresponsabile" : ... Olp, , Saeb Erekat, secondo cui "una politica interna meschina conduce a politiche irresponsabili che contraddicono la pace e la sicurezza nel mondo". Per il capo negoziatore palestinese la ...

Il premier Australiano : "Gerusalemme Ovest è la capitale d'Israele" : Egli ha quindi presentato tale 'svolta' nella politica estera nazionale come una decisione 'ponderata' e 'ragionevole'. Tuttavia, il premier ha precisato che, per il momento, l' ambasciata di ...