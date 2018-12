Attentato Strasburgo | domani l’autopsia sulla salma dell’italiano Antonio Megalizzi

Strasburgo - Attentato re ucciso dalla polizia. Riaperti i mercatini | : Dopo il blitz in cui è stato ucciso Cherif Chekatt, Macron ha ricordato "l'impegno totale contro il terrorismo". Arrestato il fratello maggiore del killer in Algeria. È morto Antonio Megalizzi , il ...

Attentato Strasburgo : morte Antonio Megalizzi - il cordoglio di Oliverio : La sua scomparsa fa male perché il mondo e l'Europa hanno sempre più bisogno di giovani come lui, che sorridono alla vita, che non si arrendono mai e guardano al futuro con speranza e con fiducia. ...

Salgono a quattro le vittime dell' Attentato di Strasburgo : si è spento Antonio Megalizzi : Antonio Megalizzi è morto. Il giovane giornalista italiano, che lavorava per Europhonica, era stato colpito da un proiettile alla testa, più precisamente alla nuca, durante l'attentato terroristico compiuto da un ventinovenne a Strasburgo nella serata di martedì. Proprio la posizione del proiettile, che si era andato a conficcare alla base del cranio, vicino alla colonna vertebrale, ha reso ancora più complicata la situazione di Antonio ...

Chi era Antonio Megalizzi - il giornalista italiano morto nell’ Attentato di Strasburgo : Chi era Antonio Megalizzi , il trentino di 28 anni morto tre giorni dopo l’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre. Giornalismo, radio ed Europa le sue grandi passioni: il giovane si trovava nella cittadina francese per seguire la plenaria del Parlamento Europeo nell’ambito del progetto Europhonica, una rete europea di radio universitarie.Continua a leggere

È morto Antonio Megalizzi il giornalista italiano ferito nell’Attentato di Strasburgo : È morto Antonio Megalizzi il giovane giornalista trentino colpito alla testa da un proiettile nell’attentato al mercatino di Natale di Strasburgo. Dopo giorni in cui le sue condizioni sono apparse sempre critiche la Farnesina ha confermato il decesso il 14 dicembre. Il 29enne Megalizzi aveva un proiettile alla base del cranio, una posizione in cui non era possibile operare. «È una notizia che ci rattrista molto. Un pensiero di grande ...