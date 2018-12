Atletica | Valeria Straneo sarà allenata da Stefano Baldini | nuovo sodalizio per la

Atletica - ottavo posto per Valeria Straneo alla maratona di Valencia : ottimo il rientro dell’azzurra : Felicità e soddisfazione per Valeria Straneo al termine della maratona di Valencia, conclusa all’ottavo posto Un ritorno sulla sua distanza, dopo oltre due anni. L’azzurra Valeria Straneo ha corso la maratona di Valencia, in Spagna, per chiudere con il tempo di 2h30:26 all’ottavo posto. Era dalle Olimpiadi di Rio, 840 giorni fa, che non si presentava al via di una prova sui 42,195 chilometri. La 42enne alessandrina del Laguna ...

Atletica – Maratona - Valeria Straneo torna a Valencia : le sue parole prima della gara : La primatista italiana di MaratonaValeria Straneo si prepara a tornare in gara sui 42,195 km a oltre due anni dall’ultima volta, domenica 2 dicembre Due anni dopo, anzi di più. Domenica 2 dicembre si corre la Maratona di Valencia, in Spagna, e saranno passati 840 giorni dall’ultima gara sui 42,195 chilometri della primatista italiana Valeria Straneo, quella disputata alle Olimpiadi di Rio. L’azzurra è pronta a rientrare in azione sulla ...

Atletica - Valeria Straneo torna in gara dopo due anni : l’azzurra parteciperà alla maratona di Valencia : l’azzurra è pronta a rientrare in azione sulla distanza, dopo più di due anni, per lasciarsi alle spalle un paio di stagioni contrassegnate da problemi fisici Domenica 2 dicembre si corre la maratona di Valencia, in Spagna, e saranno passati 840 giorni dall’ultima gara sui 42,195 chilometri della primatista italiana Valeria Straneo, quella disputata alle Olimpiadi di Rio. l’azzurra è pronta a rientrare in azione sulla distanza, dopo più di ...

Atletica – Valeria Straneo e Ahmed El Mazoury conquistato i titoli assoluti nei Campionati Italiani di mezza maratona : Valeria Straneo e Ahmed El Mazoury straordnari nei Campionati Italiani di mezza maratona a Foligno Valeria Straneo e Ahmed El Mazoury conquistano i titoli assoluti nei Campionati Italiani di mezza maratona a Foligno (Perugia). La piemontese del Laguna Running si lascia alle spalle un paio di stagioni difficili e vince il suo terzo tricolore sui 21,097 chilometri, che si aggiunge a quelli del 2012 e 2014, con il tempo di 1h12:04. Per la ...