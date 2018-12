ANTONIO MEGALIZZI È MORTO Ultime notizie | il messaggio della famiglia ' Chiediamo

Morte ANTONIO MEGALIZZI - la mamma di Valeria Solesin : “Stessa età - stesso orrore” : La mamma della giovane ricercatrice veneta uccisa nell'attacco al Bataclan di Parigi invia in una intervista al Corriere della Sera un messaggio ai genitori del giornalista morto a Strasburgo. Poi rivolge un pensiero anche ai genitori del killer che ha seminato Morte e terrore: "Sappiamo sempre così poco di loro..."Continua a leggere

ANTONIO Megalizzi. A Trento proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie : La scomparsa di Antonio Megalizzi ha lasciato attonita un’intera città che si interroga sulla brutalità dell’assassinio. Trento si riconosce nei

“Abbiamo perso il migliore di noi. Ho perso un fratello” : l’amico ricorda ANTONIO Megalizzi : Il giornalista di Europhonica Andrea Fioravanti ricorda il collega ucciso nell'attentato di Strasburgo: "Ricorderò i sogni ad occhi aperti all’Europarlament. Antonio era il migliore tutti noi. Amava la radio, la politica, il giornalismo, l’Europa".Continua a leggere

Strasburgo - i genitori di ANTONIO MEGALIZZI : 'Rispettare il nostro dolore' : "I genitori di Antonio , la sorella Federica, la fidanzata Luana e tutta la famiglia chiedono il massimo rispetto per il loro dolore in questo momento così difficile". E' quanto fa sapere la famiglia ...

ANTONIO MEGALIZZI è morto/ Ultime notizie Strasburgo - la madre : 'La cattiveria in persona me l'ha portato via' : Antonio Megalizzi è morto. Ultime notizie, La lettera scritta dai suoi amici e lo strazio della madre: 'La cattiveria in persona me l'ha portato via'.

Strasburgo : il Rettore dell’Università di Padova - “ANTONIO MEGALIZZI era una voce anche del nostro Ateneo” : Attraverso RadioBue la voce di Antonio Megalizzi – giornalista morto ieri a seguito dell’attentato a Strasburgo – arrivava agli studenti dell’Ateneo patavino. “Una tragedia inaccettabile: faccio mie le parole del capo dello Stato per la morte di Antonio Megalizzi. Antonio raccontava anche ai ragazzi dell’Ateneo patavino, con la trasmissione Europhonica trasmessa da RadioBue, l’Europa che giovani come lui ...

Attentato Strasburgo : domani l’autopsia sulla salma dell’italiano ANTONIO Megalizzi : Verrà effettuata domani l’autopsia sulla salma di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista trentino deceduto ieri a seguito dell’Attentato terroristico a Strasburgo. Nel frattempo "i genitori di Antonio Megalizzi, la sorella Federica, la fidanzata Luana e tutta la famiglia chiedono il massimo rispetto per il loro dolore".Continua a leggere

ANTONIO MEGALIZZI - il pensiero di Paolo Liguori : "Commosso dalla sua idea precisa e concreta dell'Europa" : A "Stasera Italia" parole di grande affetto da parte del direttore di Tgcom24 per il giornalista morto a Strasburgo.

Strasburgo : domani l’autopsia sulla salma di ANTONIO Megalizzi : Verrà effettuata domani l’autopsia sulla salma di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista trentino deceduto ieri a seguito dell’attentato terroristico a Strasburgo. Si tratterebbe di un ulteriore accertamento, in seguito è atteso il nulla osta per il rimpatrio della salma in Italia. “I genitori di Antonio Megalizzi, la sorella Federica, la fidanzata Luana e tutta la famiglia chiedono il massimo rispetto per il loro dolore in questo ...

Strasburgo - morto ANTONIO MEGALIZZI : il cordoglio della scuola Sant’Anna di Pisa : La scuola Superiore Sant’Anna di Pisa partecipa al dolore per la scomparsa di Antonio Megalizzi – il giovane giornalista italiano che ha perso la vita a seguito dell’attentato terroristico a Strasburgo – e si stringe alla famiglia, in particolare alla sorella Federica, già studentessa della laurea magistrale in Security Studies, congiunta con la scuola di Studi Internazionali dell’Università di Trento. E’ il ...

ANTONIO MEGALIZZI È MORTO/ Ultime notizie - era un grande tifoso juventino : il derby di Torino in suo onore : ANTONIO MEGALIZZI È MORTO/ Ultime notizie, era un grande tifoso juventino: il derby di Torino in suo onore. La lettera scritta dai suoi amici

La jihad uccide un altro italiano : ?è morto ANTONIO Megalizzi : Non ce l'ha fatta Antonio Megalizzi, il giornalista di 29 anni rimasto gravemente ferito nell'attentato terroristico di Strasburgo, lo scorso 11 dicembre. La triste notizia è stata confermata anche da fonti della Farnesina.Colpito alla testa da un proiettile, Megalizzi ha lottato alcuni giorni contro la morte, tenuto dai medici in coma farmacologico. La famiglia di Antonio abita a Trento. I vicini di casa sono rimasti profondamente colpiti da ...

Strasburgo - sale a 4 numero delle vittime : è morto ANTONIO MEGALIZZI | : Il 28enne giornalista italiano si trovava nella città francese per seguire la plenaria del Parlamento europeo per la radio Europhonica. È la quarta persona a perdere la vita nell'attacco dopo un ...

Strasburgo - è morto ANTONIO Megalizzi : Megalizzi lavorava per Europhonica, un progetto radio legato al mondo universitario, ed era arrivato a Strasburgo domenica scorsa per seguire l'assemblea plenaria dell'Europarlamento