«Antonio come mia figlia | stessa età | stesso orrore» | la mamma di Valeria Solesin dopo la

La mamma di Valeria Solesin : "Antonio come mia figlia - stessa età - stesso orrore. Vorrei conoscere i genitori del killer" : Valeria Solesin e Antonio Megalizzi avevano la stessa età, entrambi figli di un'Europa nella quale credevano, per la quale lavoravano. Entrambi morti per mano di un attentatore. Dopo la scomparsa del giornalista radiofonico, con il Corriere della sera parla Luciana Milani, madre della ricercatrice veneziana uccisa il 13 novembre del 2015 durante l'attentato al Bataclan di Parigi. L'assassinio di Antonio ha rinnovato il dolore sempre vivo ...

NBA - dalla sera alla mattina : come sono cambiati i San Antonio Spurs in difesa : ... cerchiamo di capire perché"; dopo le ultime quattro fragorose vittorie dobbiamo partire così: "È cambiato il mondo nella metà campo difensiva di San Antonio". Anche nelle stagioni più complicate, ...

Antonio Ricci - come smaschera la sinistra : 'Sono in crisi per le pi*** che si sono fatti con l'Espresso' : La crisi della sinistra secondo il padre di Striscia la notizia , Antonio Ricci, affonda le sue radici nelle viziose abitudini che in gioventù hanno avuto gli attuali dirigenti politici. Intervistato ...

Antonio Socci - papa Francesco perde fedeli perché parla come Emma Bonino : Una bambina di dieci anni dà lezione di saggezza a un mondo scolastico intriso di multiculturalismo 'politically correct' e soprattutto dà lezione di cristianesimo ai vertici clericali e vaticani. Due episodi, avvenuti in simultanea, diventano ...

Antonio Ricci pensiero su Salvini : “Va forte perché non ha opposizione - inoltre è come il Gabibbo - non parla…rutta” : Antonio Ricci si sofferma sulla questione politica del paese e dice la sua sul fenomeno Salvini Antonio Ricci è uno che di peli sulla lingua ne ha ben pochi. L’autore televisivo è da sempre molto pungente nei suoi commenti e giudizi e questa volta non si è nemmeno risparmiato su Matteo Salvini. Intervistato dal Corriere della Sera, l’autore di Striscia la notizia ha parlato della sua infanzia, del padre e del grande successo del tg ...

Antonio Ricci : "Salvini è sveglio - ma è come il Gabibbo : un populista. Insinna? Devi ringraziarmi che mi sono fermato" : "Tranne che nella foto a letto con la Isoardi, Salvini è sveglio. Soprattutto può contare su un'opposizione non più credibile". Parola di Antonio Ricci che in una lunga intervista a Corriere della Sera ripercorre la sua vita, le tappe della sua carriera e gli episodi più rilevanti che lo hanno visto protagonista con Striscia la Notizia.Inevitabile un suo commento alla politica attuale e in particolare ai leader di ...

"Salvini è come il Gabibbo" : l'affondo di Antonio Ricci : I populisti di ogni parte del mondo si somigliano, quasi trent'anni fa ho affidato il compito di rappresentarli al Gabibbo'. 'Il ministro dell'Interno somiglia al Gabibbo ?', gli viene quindi chiesto.

#Riccanza 3 : Angelo e Antonio ti insegnano come mangiare le ostriche : E parlano delle loro passioni The post #Riccanza 3: Angelo e Antonio ti insegnano come mangiare le ostriche appeared first on News Mtv Italia.

Antonio Conte : "Il Real? Uno come me non sale su un treno in corsa. La Juve ora è imbattibile" : L'ex ct aspetta una nuova panchina: 'Ma allenare non mi manca' Intervista Non ha vinto, ma nei corridoi di Coverciano, casa azzurri, le foto di Antonio Conte e dei suoi ragazzi impreziosiscono le ...

Pomeriggio 5 - Antonio Zequila 'gay e finto etero'. Lui risponde a Roger Garth : 'Come dire che...' : Gay o no? Antonio Zequila è stato accusato a Pomeriggio 5 da Roger Garth di essere 'etero per finta'. 'Ci provavi con me anni fa? Sono vent'anni che fingi di essere etero!', ha sbottato il modello ...

Real Madrid - Lopetegui al capolinea dopo il ko nel Clasico : Antonio Conte scelto come sostituto : L’allenatore italiano potrebbe essere il sostituto di Lopetegui, ormai verso l’esonero dopo il ko nel Clasico contro il Barcellona L’avventura di Julen Lopetegui sulla panchina del Real Madrid è ormai al capolinea, la sconfitta contro il Barcellona nel Clasico ha fatto calare il sipario sull’ex ct spagnolo, soprattutto per le dimensioni del ko. AFP PHOTO / OSCAR DEL POZO L’ufficialità dovrebbe arrivare nella ...

Consob - proposto Antonio Maria Rinaldi come presidente : l'economista euroscettico amico di Paolo Savona : L'esecutivo gialloverde sembra non dare tregua all'Europa: Matteo Salvini e Luigi Di Maio - fa sapere Il Giornale - hanno tutte le intenzioni di nominare a capo della Consob niente di meno che Antonio ...