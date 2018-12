Anticipazioni | Una Vita | Ursula rivela ai vicini di Acacias che diventerà nonna

Il Segreto Anticipazioni : ANTOLINA ha avuto una relazione con JESUS - il fratello di ELSA? : Nelle puntate de Il Segreto andate in onda di recente su Canale 5, Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) ha ucciso a sangue freddo JESUS Laguna (Pablo Alvarez): certo che fosse stato lui ad organizzare il massacro avvenuto alle sue mancate nozze con Elsa (Alejandra Meco), il carpentiere non ha esitato a sbarazzarsi del nemico ma poi, in preda ai sensi di colpa, ha finito per fare l’amore con ANTOLINA (Maria Lima). Questo evento, com’è ...

Una Vita Anticipazioni : DIEGO annuncia la sua partenza da Acacias ma… : Il rapporto tra DIEGO Alday (Ruben De Eguia) e la “cognata” Blanca Dicenta (Elena Gonzalez), nuovi protagonisti di Una Vita, diventerà sempre più “pericoloso” nelle prossime settimane di programmazione della telenovela: com’è già noto, i due ragazzi non riusciranno a sopprimere la reciproca attrazione che sentono e finiranno per scambiarsi alcuni baci passionali. La perfida Ursula (Montserrat Alcoverro) quindi, una ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Ursula si allea con Olga per rubare il bimbo di Blanca : Dopo averla convinta a sedurre Diego, Ursula affonda il coltello e convince la figlia sottrarre a Blanca il suo bambino.

Anticipazioni 'Una vita' dal 17 al 22/12 : I segreti di Adela ed il fidanzamento di Blanca : Mancano pochi giorni al Natale, ma non possono di certo mancare le nuove Anticipazioni settimanali di una delle soap spagnole più famose della televisione italiana, "Una vita". Le trame di cui ci occuperemo qui di seguito fanno riferimento alle puntate che saranno trasmesse in Italia dal 17 al 22 dicembre, ogni giorno alle ore 14.10. Questa settimana al centro di tutte le scene delle trame di "Una vita" ci sarà il triangolo formato da Samuel, ...

Amici 18 / Anticipazioni registrazione 14 dicembre : una ballerina eliminata - Giordana perde ancora : Anticipazioni Amici 18 della registrazione in onda domani, sabato 14 dicembre, su Canale 5. Una ballerina eliminata, doppia sconfitta per la squadra Atene

Anticipazioni U&D : Lorenzo ammette la preferenza per una corteggiatrice : Ieri, 13 dicembre, c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne, il popolarissimo dating show di Canale 5 che ormai da anni riempie i pomeriggi degli italiani. Il programma del ''biscione'' Mediaset, come al solito, regala importanti novità ed Anticipazioni interessanti per tutti quelli che amano questo programma televisivo e, più in generale, il gossip nostrano. Nella puntata registrata ieri ci sono stati tantissimi colpi di scena, in ...

Anticipazioni Una Vita : Rosina decide di lasciare Liberto : Continua l’appuntamento con le Anticipazioni sulla soap opera spagnola “Una Vita”. Nei prossimi episodi italiani Rosina Rubio (Sandra Marchena), dopo aver appreso una bruttissima notizia che la farà cadere nella disperazione profonda, prenderà una decisione inaspettata. La madre di Leonor, una volta venuta a conoscenza di non essere in dolce attesa come credeva, ma vicina alla menopausa, avrà intenzione di separarsi dal marito Liberto Seler ...

Anticipazioni Verissimo - Francesco Monte e Giulia Salemi annunciano : 'Siamo una coppia' : È da poco finito il Grande Fratello con la vittoria di Walter Nudo: è stato il GFVip delle storie d'amore mai sbocciate, della complicità che non è mai sfociata in una vera e propria relazione, a differenza di quanto accaduto l'anno scorso con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che ad oggi sono ancora una coppia stabile. Eppure, inaspettatamente, Francesco Monte ha rilasciato delle dichiarazioni nello studio di Silvia Toffanin che fanno ...

Una Vita Anticipazioni : ROSINA vuole lasciare LIBERTO ma… : Grossa crisi in arrivo per la povera ROSINA Rubio (Sandra Marchena) nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita: la donna, ad un certo punto, crederà infatti di essere in attesa di un nuovo figlio, ma sarà davvero così? Una Vita anticipazioni: ROSINA pensa di essere incinta In realtà i sintomi saranno da attribuire al sopraggiungere della menopausa, ma questo “colpo di scena” minerà la serenità coniugale della Rubio ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Olga seduce Diego : Ursula approfitterà della gelosia nutrita da Olga nei confronti di Blanca per convincerla a sedurle Diego.

Anticipazioni Una Vita : Blanca Dicenta fugge da Acacias dà alla luce un bambino morto : Dalla Spagna arrivano delle clamorose notizie su 'Una Vita', la seguitissima telenovela scritta dalla penna di Aurora Guerra. Le Anticipazioni, infatti, rivelano che Blanca e Diego scapperanno dal quartiere ma verranno fermati da un gruppo di malviventi. Successivamente la Dicenta partorirà da sola scoprendo che il figlioletto è nato morto. Spoiler Una Vita: Blanca rimane incinta ma non sa chi è il padre del nascituro Le Anticipazioni delle ...

Anticipazioni Una Vita dal 17 al 22 dicembre : Adela scompare : Una Vita Anticipazioni prossima settimana: la scomparsa di Adela e la verità su Elvira Le Anticipazioni di Una Vita della prossima settimana annunciano la scomparsa di Adela. La ragazza risulta scomparsa. Simon la cerca ovunque, ma senza risultato. Dopo di che, il figlio di Susana decide di leggere il diario dell’ex suora e scopre che […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 17 al 22 dicembre: Adela scompare proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne - Cerioli caccia Federica : 'Una persona così non la cerco più' : Le Anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne rivelano dettagli molto succosi relativi all'ultima puntata registrata, quella del 13 dicembre, durante la quale Teresa Langella ha eliminato Andrea Dal Corso, una mossa inaspettata che ha deluso molti fan, mentre Andrea Cerioli si è mostrato molto convinto nel mandare a casa Federica. Andrea Cerioli elimina Federica Eliminazione a sorpresa per Andrea Cerioli che ha deciso di far uscire dai ...

Una Vita Anticipazioni 14 dicembre 2018 : Simon rivela ad Adela del ritratto di Elvira : Simon vuole essere sincero con la sua futura moglie e non le nasconde di aver scoperto che la sua amata Elvira forse è ancora viva.