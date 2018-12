Anticipazioni terza puntata New Amsterdam | la raccolta fondi e la catena della speranza

New Amsterdam - il gran gala della raccolta fondi : Anticipazioni terza puntata 16 dicembre : Terzo appuntamento, domenica 16 dicembre, a cominciare dalle 21.20 su Canale 5, per la nuova serie trasmessa da Mediaset New Amsterdam, scattata proprio alla fine della seconda stagione de L’isola di Pietro e pronta a traghettare le domeniche sera di Canale 5 nel 2019. La principale vicenda, la trama di base della serie si snoda attorno all’ospedale newyorchese New Amsterdam, al momento retto dal dottore Max Goodwin, interpretato da ...

L’amica Geniale – Terza puntata di martedì 11 dicembre 2018 – Trama - Anticipazioni. : Dopo l’amplein di ascolti delle prime due puntate, con oltre 7 milioni di telespettatori e oltre il 30% di media di share, questa sera su Raiuno appuntamento con la Terza delle quattro puntate de l’Amica Geniale, tratta dai best seller di Elena Ferrante. La fiction narra il racconto dell’amicizia tra due donne, Elena e Lila, […] L'articolo L’amica Geniale – Terza puntata di martedì 11 dicembre 2018 – Trama, anticipazioni. ...

L'Amica Geniale - Anticipazioni terza puntata : Crescono ed affrontano nuove sfide, le due protagoniste de L'Amica Geniale, la serie evento di Raiuno che anche alla seconda puntata ha raccolto più di 7 milioni di telespettatori. Nella terza puntata, in onda questa sera, 11 dicembre 2018, alle 21:25, Elena (Margherita Mazzucco) e Lila (Gaia Girace) si trovano di fronte a nuovi ostacoli.L'Amica Geniale, anticipazioni terza puntata Nell'episodio "Le scarpe", Elena scopre che Lila ha ...

Anticipazioni New Amsterdam - terza puntata : la confessione di Max : New Amsterdam, Anticipazioni terza puntata: un caso difficile Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di New Amsterdam, il medical drama di Canale5 con protagonista il dottor Max Goodwin. Gli episodi di ieri sono stati seguiti da 2.790.000 telespettatori pari al 12,2% di share. Cosa accadrà nella terza puntata di New Amsterdam in onda domenica 16 dicembre? Max è tornato a vivere con la moglie ma ancora non gli ha confessato di avere un ...

Nero a metà - Anticipazioni terza puntata del 10 dicembre 2018 : Nero a metà, quarto appuntamento (Rai 1, 21.25 - 10 dicembre 2018): altri due casi d'omicidio nel quarto doppio appuntamento con la serie interpretata da Claudio Amendola. In onda la settima e la ottava, ciascuna da 50' ciascuna. Nero a metà, anticipazioni settima puntata: Una canzone per te Carlo (Claudio Amendola) e Malik (Miguel Gobbo Diaz) indagano sulla morte misteriosa di una rapper, ritrovata senza vita sul tetto di un autobus: ...

L'Amica Geniale - Anticipazioni terza puntata : Lila rifiuta il corteggiamento di Marcello : Martedì 11 dicembre va in onda sul piccolo schermo il terzo appuntamento con la fiction 'L'Amica Geniale' tratta dai romanzi della scrittrice Elena Ferrante. Si tratta di un prodotto televisivo innovativo in quanto capace di trattare tematiche innovative rispetto al modello delle fiction tradizionali. Nella precedente puntata c'è stato un passaggio di mani per quanto riguarda il potere passato dalla famiglia Carracci ai Solara. Lila inizia a ...

L’Amica Geniale : Anticipazioni terza puntata di martedì 11 dicembre 2018 : L'Amica Geniale - Gaia Girace e Margherita Mazzucco La prima stagione de L’Amica Geniale è composta da quattro puntate e da otto episodi, ognuno dei quali ha per titolo uno dei punti di svolta del romanzo di Elena Ferrante, pubblicato nel 2011. Ci sono per esempio le bambole, la cui scomparsa segna la nascita dell’amicizia tra Lila ed Elena; i soldi, la cui mancanza veicola le loro vite; le scarpe, che Lila produrrà con il padre ...

L’AMICA GENIALE - Anticipazioni terza puntata di martedi 11 dicembre : Ecco le anticipazioni della terza puntata della fiction L’AMICA GENIALE, in onda su Rai 1 in prima serata martedi 11 dicembre 2018: Elena Greco (Elisa Del Genio) decide di lasciare Gino, un ragazzo verso cui non ha mai provato niente, mentre Lila (Ludovica Nasti) riceve un’inaspettata dichiarazione da Marcello Solara, che pare essersi realmente invaghito della ragazza. Lila però lo rifiuta categoricamente poiché, oltre ad essere il figlio ...

Anticipazioni L'amica geniale terza puntata : Lenù viene abusata da Donato e scappa via : Martedì 11 dicembre, in prima serata su Raiuno, verrà trasmessa la terza delle quattro puntate de L'amica geniale, la nuova serie televisiva del prime time della rete ammiraglia, tra le più attese in assoluto di questa nuova stagione televisiva. E in effetti va detto che i risultati d'ascolto hanno confermato il fatto che gli Italiani attendevano la messa in onda di questa serie tv. Gli ascolti, infatti, sono a dir poco ottimi e la prima puntata ...