Anticipazioni Beautiful dal 17 al 22 dicembre | Bill si sveglia e fa arrestare Ridge

Beautiful - viene arrestato Ridge : Anticipazioni trame dal 17 al 21 dicembre : Bill è riverso in una pozza di sangue, gli hanno sparato, non si sa chi sia stato ma tutti i personaggi fremono ormai da giorni, indecisi su cosa fare in questa situazione anche perché potenzialmente sembrerebbe che tutti possano essere colpevoli del tentato omidicio ma, alla fine, il detective Sanchez sembra individuare il colpevole in Ridge . Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni – dal lunedì al sabato – alle 13.40. Dove ...

Beautiful - Anticipazioni USA : TAYLOR di nuovo tentata dall’ALCOL : Nelle recenti puntate americane di Beautiful, il focalizzarsi sullo stato d’animo (e mentale) di TAYLOR Hayes non poteva non passare per il demone che la psichiatra combatte da anni e che, come ogni dipendenza, può sempre ripresentarsi per tutta la vita. Ovviamente ci riferiamo all’alcolismo, che, più volte, negli anni, è riemerso con un serio ostacolo per TAYLOR. Durante una cena organizzata da Steffy per alcuni membri dello staff ...