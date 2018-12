Annunciate le date europee dello Sweetener Tour 2019 di Ariana Grande con show speciale a

Milan Games Week : Annunciate le date dell'edizione 2019 : Si alza il sipario sulla nona edizione di Milan Games Week! Sono state annunciate oggi le date dell'evento italiano più atteso dagli appassionati di videogiochi che andrà in scena a Milano da venerdì 27 a domenica 29 settembre 2019 presso Fiera Milano Rho.A Milan Games Week 2019 i visitatori potranno vivere a pieno le numerose iniziative messe in campo per animare la tre giorni videoludica. Dalle immancabili anteprime dei titoli più attesi, alle ...

Il Commissario Montalbano slitta a marzo e lascia il posto a La Compagnia del Cigno e Il nome della Rosa : Annunciate le date ufficiali : La Rai ha alzato il velo sul suo palinsesto invernale annunciando le date "ufficiali" per la messa in onda de Il Commissario Montalbano e non solo. Come sempre sono date di una programmazione che potrà subire variazioni nel corso delle settimane e dei giorni, ne abbiamo avuto conferma anche con le serie e le fiction in partenza in autunno, ma sembra proprio che la tredicesima stagione de Il Commissario Montalbano non andrà in onda a febbraio o, ...

Splatoon 2 European Championship 2018/19 : Annunciate le date della finale : Le finali dello Splatoon 2 European Championship 2018/19 si terranno a Parigi tra il 9 e il 10 marzo 2019. Vale la pena ricordare come a partire dal 5 dicembre siano attesi, per il gioco, importanti aggiornamenti che introdurranno nuove armi e abilità.ù ù Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Nintendo per tutti i dettagli sulla finale dello Splatoon 2 European Championship 2018/19:Dopo l'emozionante conclusione dello Splatoon 2 UK ...

Annunciate nuove date del tour di Elisa nei teatri a Milano e Firenze - c’è anche Cagliari : biglietti in prevendita : Il tour di Elisa nei teatri si fa sempre più ricco. Dopo il successo di vendite delle prime date, si è deciso per nuovi concerti a Milano e Firenze ma in calendario compare anche una nuova data a sorpresa a Cagliari. Diventano quindi tre le date di Firenze e quattro quelle di Milano, rispettivamente al Teatro Verdi e al Teatro degli Arcimboldi, con biglietti in prevendita dalle 16 del 21 novembre per tutte le piattaforme online, mentre i ...

Concerti di Salmo nel 2019 - Annunciate le date per Playlist : info e biglietti in prevendita : I Concerti di Salmo nel 2019 sono finalmente ufficiali. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati dal 15 novembre, mentre i punti vendita saranno attrezzati dalle 11 di domenica 18. Si parte dal 9 marzo al Pala Alpitour di Torino per andare a toccare tutte le maggiori città italiane fino alla tappa del 30 marzo al Mediolanum Forum di Assago· Colui che viene definito il profeta del rap è quindi pronto a tornare ...

Boom di vendite per il tour di Vasco Rossi nel 2019 - Annunciate nuove date a Milano : info biglietti in prevendita : Sono aperte le prevendite per le nuove date del tour di Vasco Rossi nel 2019, che porta il rock all'italiana allo Stadio San Siro di Milano per 6 date nel mese di giugno. I nuovi appuntamenti sono quelli dell'11 e del 12 giugno, con biglietti in prevendita che sono disponibili dal 12 novembre alle ore 10 per tutti i soci del fan club. La prelazione avrà una durata di 26 ore, con la chiusura dell'accesso esclusivo alle 12 del 13 novembre. La ...

Concerti di Eric Clapton nel 2019 - Annunciate le prime 3 date del tour : Tre Concerti di Eric Clapton sono attesi per il 2019. Le tre date della tournée europea al momento fanno riferimento esclusivo alla città di Londra, per tre eventi live nella prestigiosa Royal Albert Hall. I tre Concerti di Eric Clapton in Europa al momento confermati si terranno esclusivamente nel Regno Unito, nel mese di maggio. Lunedì 13, mercoledì 15 e giovedì 16 maggio 2019, l'artista sarà in concerto alla Royal Albert Hall di Londra. I ...

Annunciate le date dello Sweetener Tour di Ariana Grande - primi concerti da marzo 2019 : Le date dello Sweetener Tour di Ariana Grande sono state ufficialmente Annunciate: i concerti a supporto dell'ultimo album della popstar partiranno con un mese di ritardo rispetto ai piani iniziali, ma porteranno nuovamente la cantante sui palchi delle arene americana più importanti. La Grande ha superato i dubbi sulla realizzazione della Tournée, incertezze dovute alle condizioni emotive causate dal lutto per la morte dell'ex compagno Mac ...

Fortnite : Annunciate le date dell'evento a tema Halloween "Fortnitemares" : Poco tempo fa vi avevamo già parlato della possibilità di un nuovo evento a tema Halloween di Fortnite. Tuttavia, non era stato confermato per quest'anno "Fortnitemares".Ebbene, la situazione è cambiata, in quanto Epic ha ufficialmente annunciato le date dell'evento.Come riporta Fortnite Intel, l'evento inizierà mercoledì 24 ottobre 2018 e terminerà lunedì 26 novembre 2018. Le uniche informazioni che sono state raccolte, ci dicono che ...

Marco Mengoni : Annunciate le prime date del #MengoniLive2019 : Il trionfo a X Factor 3 (2009)Re Matto alla 60º edizione di Sanremo (2010)"Miglior Artista Europeo" agli MTV EMA (2010)Si mette a nudo per Vanity Fair (2011)La vittoria a Sanremo 2013 con L'essenzialeLa performance agli Eurovision Song Contest (2013)Vola a Los Angeles per Billboard (2013)Mengoni vs Vernia: come due gocce d’acqua (2013)Agli Home Visit con Mika (2013)Marco MengoniSotto la doccia di X Factor (2014)Il ritorno è all’insegna ...

Concerti di Patti Smith in Italia nel 2018 - Annunciate 5 date : info e biglietti in prevendita : I Concerti di Patti Smith sono ufficiali. Dopo le diverse date tenute nei mesi scorsi, la sacerdotessa del rock è pronta a tornare per una nuova serie di date che la terranno impegnata nel mese di dicembre e con biglietti in prevendita in tutti i canali abilitati. Gli spettacoli in programma per il mese di dicembre ricalcano quelli che l'artista ha portato a Venezia e che ha voluto intitolare Word and music. Nel corso del concerto, c'è stato ...

Eminem sarà in tour anche nel 2019 : ecco le prime date Annunciate : Inarrestabile The post Eminem sarà in tour anche nel 2019: ecco le prime date annunciate appeared first on News Mtv Italia.