Andrea Mainardi piange a Verissimo e ringrazia Antonella Clerici

Verissimo - Andrea Mainardi : 'Dopo il GfVip devo stare più tempo con mia figlia' : Andrea Mainardi ospite nella puntata di oggi di Verissimo dopo il secondo posto al Grande Fratello Vip. ''Voglio lottare per le persone che amo', sono parole di un uomo di 70 anni che da 4 anni non si ...

Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 15 dicembre : Andrea Mainardi - Benedetta Mazza Silvia Provvedi e Monte : Verissimo, Anticipazioni e ospiti 15 dicembre: puntata speciale per Silvia Toffanin che intervista tutti i finalisti del Grande Fratello Vip 2018.

GFVip - Andrea Mainardi : «Nella casa niente flirt - sono un compagno fedele» : Medaglia d'argento al Grande Fratello Vip. Andrea Mainardi , 35 anni, è uno dei concorrenti rivelazione di quest'anno. Lo chef bergamasco, ex volto storico della Prova del Cuoco, è partito da outsider,...

Grande Fratello Vip 2018 - la finale : vince Walter Nudo - Andrea Mainardi secondo. Silvia Provvedi - Francesco Monte e Stefano Sala eliminati : Con la vittoria di Walter Nudo si conclude la terza edizione del Grande Fratello Vip 2018. La finale che abbiamo seguito diretta minuto per minuto su Leggo.it ha riservato diversi...

Walter Nudo - vincitore Grande Fratello Vip 3/ Il trionfo con il 56% dei voti davanti ad Andrea Mainardi : Walter Nudo è il vincitore del Grande Fratello Vip 3: il trionfo con il 56% dei voti davanti ad Andrea Mainardi. Terza Silvia Provvedi.

Grande Fratello Vip : vince Walter Nudo - secondo lo chef Andrea Mainardi : Walter Nudo è il vincitore della terza edizione del Grande Fratello Vip . Nella serata finale di lunedì 10 dicembre i due grandi favoriti, Silvia Provvedi e Francesco Monte , sono andati fuori subito: ...

Vincitore Grande Fratello Vip : Walter Nudo conquista il titolo - secondo Andrea Mainardi : Si è conclusa ieri 10 dicembre la terza edizione del Grande Fratello Vip con la proclamazione del Vincitore e delle altre posizioni in classifica. Benedetta Mazza e Stefano Sala si trovavano al televoto e soltanto uno di loro ha potuto accedere alla fase successiva del programma, unendosi ai già finalisti Francesco Monte, Silvia Provvedi, Walter Nudo e Andrea Mainardi. E, dopo una serie di televoti, è arrivato il momento di scoprire il più amato ...

Grande Fratello Vip 2018 : la finale incorona Walter Nudo davanti ad Andrea Mainardi. Subito fuori Francesco Monte : finale Grande Fratello Vip 2018 Il Grande Fratello Vip 2018 è arrivato alla finale e qui su DavideMaggio.it si rinnova per l’ultima volta quest’anno l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade nella casa e, soprattutto, in studio, dove si procederà alla proclamazione del vincitore. Grande Fratello Vip 2018: la diretta minuto per minuto della ...

Grande Fratello Vip 2018 - la finale : vince Walter Nudo - Andrea Mainardi secondo. Silvia Provvedi - Francesco Monte e Stefano Sala eliminati : Con la vittoria di Walter Nudo si conclude la terza edizione del Grande Fratello Vip 2018. La finale che abbiamo seguito diretta minuto per minuto su Leggo.it ha riservato diversi...

Grande Fratello Vip 2018 - finale in diretta : Andrea Mainardi fa fuori Francesco Monte e Silvia Provvedi. E si gioca la vittoria con Walter Nudo : finale Grande Fratello Vip 2018 Il Grande Fratello Vip 2018 è arrivato alla finale e qui su DavideMaggio.it si rinnova per l’ultima volta quest’anno l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade nella casa e, soprattutto, in studio, dove si procederà alla proclamazione del vincitore. Grande Fratello Vip 2018: la diretta minuto per minuto della ...

Grande Fratello Vip 2018 - la diretta della finale : è sfida tra Andrea Mainardi e Walter Nudo. Silvia Provvedi - Francesco Monte e Stefano Sala eliminati : Ci siamo, la finale del Grande Fratello Vip 2018, che stiamo seguendo in diretta minuto per minuto su Leggo.it è iniziata. Benedetta Mazza è la prima eliminata di questa lunga...

Andrea Mainardi passa alla storia : batte Francesco Monte al televoto : Andrea Mainardi è andato in sfida diretta contro Francesco Monte per stabilire la permanenza nella Casa. Tutto in modo provvisorio, dato che ad uno ad uno i concorrenti rimasti in gara verranno eliminati fino all’annuncio del vincitore. Andrea Mainardi però ha riscosso un grande applauso da parte del pubblico italiano: suo il merito di aver fatto fuori uno dei concorrenti più favoriti di quest’edizione del Grande Fratello Vip ...

GF Vip : Andrea Mainardi parla delle nozze con Anna in diretta : Andrea Mainardi sposerà Anna dopo il Grande Fratello Vip 3? Andrea Mainardi ha abituato il pubblico del Grande Fratello Vip delle sua lacrime, emozionandosi numerose volte durante il suo percorso vissuto dentro la Casa. Questa sera però lo chef non è riuscito a trattenere le lacrime giustamente in quanto dentro la Casa è entrata per fargli una sorpresa la sua compagna Anna Tripoli. La donna, visibilmente commossa ma anche intimidita dalle ...

Grande Fratello Vip 2018 - finale in diretta : Francesco Monte contro Andrea Mainardi : finale Grande Fratello Vip 2018 Il Grande Fratello Vip 2018 è arrivato alla finale e qui su DavideMaggio.it si rinnova per l’ultima volta quest’anno l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade nella casa e, soprattutto, in studio, dove si procederà alla proclamazione del vincitore. Grande Fratello Vip 2018: la diretta minuto per minuto della ...