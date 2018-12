Ancelotti tra il Cagliari e un sogno | «Una finale europea col Chelsea»

Champions - Ancelotti sull’entrata di Van Djik : “Col Var sarebbe stato espulso” : Dopo la sconfitta di Anfield e l’eliminazione dalla Champions, Carlo Ancelotti ha assicurato di non avere rimpianti. Eppure, nella mente del tecnico del Napoli, un episodio della gara di ieri sera è rimasto impresso e avrebbe potuto dare una svolta alla partita e al cammino in Europa dei suoi. Nella conferenza post-gara, Ancelotti è infatti tornato sull’entrata di Van Dijk su Mertens nel primo tempo, punita da Skomina soltanto ...

Liverpool-Napoli - Ancelotti : “Abbiamo mostrato personalità e convinzione - ora manca l’ultimo step” : Alla vigilia del decisivo match di Champions League ad Anfield, l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, ha allentato la pressione sulla sua squadra: “La sfida al Liverpool non è uno spartiacque, non ho bisogno di questa gara per sapere quanto è forte il Napoli. Ci dirà solo se andiamo avanti in Champions, poi metteremo la stessa intensità in tutte le competizioni in cui saremo, dal campionato alla Coppa ...

Ancelotti : 'Girone straordinario - manca solo la ciliegina sulla torta' : L'approccio è il solito. Carlo Ancelotti sceglie dosi massicce di tranquillità alla vigilia della sfida contro il Liverpool, decisiva per il futuro del Napoli in Champions League. 'Fare un buon ...

Benitez : «Il Napoli a Liverpool nel mio solco - Ancelotti è straordinario» : L’intervista al Corriere dello Sport Domani si gioca Liverpool-Napoli, una sorta di partita del cuore per Rafa Benitez. Sei stagioni a Liverpool, due a Napoli, tanti successi, qualche incomprensione. Il suo giudizio e le anticipazioni sul match di Anfield in un’intervista al Corriere dello Sport: «Sono orgoglioso di quello che sono stato in grado di conquistare con questi due club. Sono storie diverse però simili per certi versi: il ...

Ancelotti mostra il Napoli del futuro - quello con Ghoulam : Il Napoli del futuro A causa del risultato rotondo, l’analisi tattica di Napoli-Frosinone potrebbe sembrare superflua, una perdita di tempo, un esercizio non necessario. Errore da matita blu: il match di ieri anticipa ciò che potrebbe essere del Napoli del futuro. Per un motivo estremamente semplice, che ha un nome e un cognome: Faouzi Ghoulam. Il rientro del terzino algerino cambia completamente le prospettive di Ancelotti per quanto ...

Napoli - Ancelotti : 'Trappola evitata - a Liverpool niente bus davanti alla porta. Ricordo la Champions 2007...' : Vittoria convincente per il Napoli di Carlo Ancelotti . Dopo il netto 4-0 al Frosinone, l'allenatore ha parlato a Sky Sport : ' Oggi poteva essere una trappola, ci eravamo cascati contro il Chievo e volevamo fosse diverso . Ci sono tante cose positive, come i nuovi che sono entrati per la prima volta'. SUL Liverpool -...

Napoli - Ancelotti : "Applauso ai nuovi entrati - a Liverpool niente bus davanti alla porta" : "Abbiamo iniziato la partita nel modo giusto e poi l'abbiamo gestita bene. Un applauso a tutti e tre i ragazzi rientrati dopo molto tempo". Tante note positive per Carlo Ancelotti nella vittoria del ...

La trappola tattica di Ancelotti - che sa difendere anche in sei : Undici mesi dopo «Atalanta-Napoli è una partita che il Napoli non può dominare, e non è una questione tattica». L’analisi tattica di Atalanta-Napoli si apre così, anche il 22 gennaio del 2018, undici mesi fa. Undici mesi dopo, la situazione non è cambiata. È cambiato però il Napoli, che proprio come l’anno scorso ha dovuto adattare il suo calcio per vincere a Bergamo. L’ha fatto in modo diverso, però, rispetto a gennaio scorso. ...

Napoli - patto anti-Juve tra Ancelotti e lo spogliatoio : La Gazzetta dello Sport svela del patto anti- Juve tra Carlo Ancelotti ed il suo Napoli : 'Il morale è alto, nonostante tutto. La resa non appartiene all'ambiente napoletano. Ne ha discusso con la squadra, Carlo ...

Donadoni : «Ancelotti è una certezza - il Napoli è sulla strada giusta» : L’intervista alla Gazzetta Roberto Donadoni è un doppio ex di Atalanta e Napoli. Da calciatore, ha esordito proprio con la maglia dei neroazzurri bergamaschi, prima dell’approdo al Milan nel 1986. Poi è stato allenatore del Napoli per qualche mese, tra marzo e ottobre 2009. Un’avventura che non tutti ricordano col sorriso, ma che invece lo stesso allenatore reputa importante per la sua carriera. Le sue parole, tratte da ...

Napoli - De Laurentiis : 'Ad Anfield come in una fossa dei leoni - possiamo solo vincere. Ancelotti ci dà tranquillità' : ... "Con Ancelotti sono cinque anni che ci sentiamo e ci vediamo e, quando è venuto, ho capito che era tutto vero quel che io avevo intuito " ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport " Una persona ...

Anche il Napoli di Ancelotti pende a sinistra : È nato il Napoli di Champions Dal punto di vista squisitamente tattico, Napoli-Stella Rossa è una partita da conferma e da promessa. Suggella lo schieramento-Champions, con Maksimovic terzino destro e la difesa a tre in fase di costruzione; e si proietta verso Anfield Road, la partita che deciderà i destini europei di Ancelotti e dei suoi uomini. Proprio in occasione del match di andata contro i Reds, il tecnico emiliano varò il modulo fluido ...