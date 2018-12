Amici | Andrea Pinna svela i dettagli del ballerino con cui è stato tradito

Andrea Pinna : “Il mio ex mi ha tradito con un ballerino di Amici” : Il vincitore di Pechino Express 2015 e web star con le sue ‘Perle di Pinna’ ha reso la sua confessione durante il programma...

Amici - aria di gossip gay. Andrea Pinna a Rivelo : 'Il mio ex mi ha tradito col ballerino della De Filippi' : Ad Amici tira aria di gossip selvaggio. Lorella Boccia , che conduce il daytime del talent di Canale 5, è anche la padrona di casa di Rivelo , il talk 'intimo' di Real Time. Venerdì sera alle 23.45 ...

Andrea Pinna a Rivelo : "Il mio ex mi ha tradito con un ballerino di Amici" : Nella puntata di Rivelo in onda questa sera, poco prima della mezzanotte su Real Time, saranno ospitati Andrea Pinna e Luca Marin. La trasmissione di successo condotta da Lorella Boccia apre il suo ...

Andrea Pinna/ Video : 'Sono stato tradito dal mio ex con un ballerino di Amici' - Rivelo - : Andrea Pinna, il celebre blogger e creatore de Le Perle di Pinna, sarà ospite oggi di Rivelo, il nuovo programma di Real Time condotto da Lorella Boccia.

Andrea Pinna : "Tradito dal mio ex con un ballerino di Amici" : Stasera, venerdì 14 dicembre 2018, a partire dalle 23:45, su Real Time, una nuova imperdibile puntata di 'Rivelo', il programma di interviste condotto da Lorella Boccia, già padrona di casa del daytime di 'Amici di Maria De Filippi', accanto a Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta.prosegui la letturaAndrea Pinna: "Tradito dal mio ex con un ballerino di Amici" pubblicato su Gossipblog.it 14 dicembre 2018 11:46.

Chiara Martegiani - chi è l’attrice compagna di Valerio Mastandrea che ha iniziato da “Amici” di Maria De Filippi : “Per fortuna sono stata eliminata da Amici”. Parola di Chiara Martegiani, 31 anni, figlia di dentisti riminesi, attrice. In queste ore anche il web e i social si stanno accorgendo della bellezza acqua e sapone, e dalla classe attoriale, della compagna dell’attore Valerio Mastandrea (46 anni) che l’ha voluta protagonista del suo esordio alla regia, in Concorso al Torino Film Festival, Ride. Solo che Marchegiani ha già una discreta carriera alle ...

Alessandra Celentano lancia una frecciata a Andreas ad Amici 18? : Amici 18: Alessandra Celentano contro Marco e il paragone con Andreas Muller Durante la puntata di oggi di Amici 18, Alessandra Celentano è stata interrogata da Maria De Filippi per dare un giudizio al ballerino Marco A., che sta attualmente concorrendo per il banco della scuola. La professoressa di danza classica non si è risparmiata i suoi soliti commenti negativi e tra le cose dette avrebbe anche lanciato una frecciata al veleno contro ...

Amici - Andreas Muller contro gli haters difende Veronica Peparini : «Metteteci la faccia se avete le pall*!» : Andreas Muller dal suo profilo Instagram difende Veronica Peparini , attaccata sul web. L'ex ballerino di ' Amici ', che come Leggo.it ha riportato si è aggiudicato sedicesima edizione del talent ...

Amici - Andreas difende Veronica Peparini dagli attacchi : “Metteteci la faccia” : In questi giorni sta facendo molto discutere la presunta storia d’amore fra Andreas Muller e Veronica Peparini, rispettivamente ballerino e insegnante di Amici. Secondo alcune indiscrezioni i due si frequenterebbero da diverso tempo e, nonostante la grande differenza d’età, la storia procederebbe a gonfie vele. Veronica, coreografa e prof del talent di Maria De Filippi, ha infatti 47 anni, mentre Andreas Muller, professione ...

Andreas Muller e Veronica Peparini - la nuova coppia nata ad Amici? - Curiosità - news ed informazioni : Il personaggio di Amici più amato della cronaca rosa senza ombra di dubbio e Stefano De Martino. I fan del programma hanno visto nascere la storia d'amore con Belen Rodriguez proprio sul palco del ...

Andreas Muller e Veronica Peparini molto più che 'Amici' : avvistati con la figlia di lei : Sono mesi che sul web circola un gossip molto interessante che riguarda due volti noti di "Amici di Maria De Filippi": stiamo parlando dell'insegnante Veronica Peparini e del ballerino Andreas Muller. Dopo le voci circolate su un presunto flirt in corso tra i due, in queste ultime ore il sito "Isa e Chia" ha pubblicato alcune foto che non fanno altro che alimentare i sospetti su di loro. Le immagini che il portale dichiara di aver ricevuto da ...

Amici : Veronica Peparini e Andreas Muller innamorati - l’indiscrezione : Andreas Muller e Veronica Peparini sono innamorati? Secondo le ultime indiscrezioni fra la prof di Amici e il ballerino sarebbe nata una tenera storia d’amore. A svelarlo il settimanale Spy, secondo cui la coppia è stata avvistata a Roma mentre passeggiava, fra atteggiamenti affettuosi e tenerezze. Veronica Peparini, 47 anni e una carriera come coreografa e ballerina, non ha mai nascosto di avere un debole – sino ad oggi strettamente ...

'Amici' - Andreas Muller e Veronica Peparini innamorati : il retroscena : Pare sia scoccata la scintilla tra ballerino e l'insegnante di danza del talent. I rumors si rincorrono da tempo

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra/ A cena con gli Amici Patrick e Ursula ma... (Temptation Island Vip) : Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, la loro storia d'amore è davvero finita? La trasmissione li ha messi a dura prova. (Uomini e Donne, speciale Temptation Island Vip)(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 08:14:00 GMT)