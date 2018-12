Amici 18 | quinta puntata di sabato 15 dicembre 2018 in diretta | un nuovo allievo elimina

davidemaggio

: AMO I MIEI AMICI HANNO TROVATO IL TIPO DI QUINTA, SI CHIAMA MATTEO - artmendsoul : AMO I MIEI AMICI HANNO TROVATO IL TIPO DI QUINTA, SI CHIAMA MATTEO - SpyNews_It : Le anticipazioni della quinta puntata di Amici 2018 - infoitcultura : Amici 18, anticipazioni quinta puntata: ospite Marco Carta -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Marco Carta -1818 arriva al quinto speciale, registrato ieri. E qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging delpomeriggio, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione.18: anticipazioniDalle 14.10, su Canale 5, Maria De Filippi conduce ladeldi18. Presenti, come ogni settimana, i sei professori della scuola: Rudy Zerbi, Stash e Alex Britti per il canto; Alessandra Celentano, Timor Steffens e Veronica Peparini per il ballo.Si parte da un’interrogazione della Celentano ai ballerini Mowgly e Marco Alimenti, mentre il cantante Daniel Piccirillo assiste dalla sala relax alla, che lo vedrà finire in sfida e difendere con successo il suo posto nella scuola.Gli allievi saranno protagonisti di due ...