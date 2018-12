Allerta Meteo Piemonte | perturbazione in arrivo | prevista neve

Maltempo Molise : neve a Capobasso - Allerta Meteo sulla costa per pioggia e vento : Campobasso e le zone collinari del Molise sono state leggermente imbiancate dalla neve questa mattina: non si registrano particolari criticità per la circolazione. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso per oggi che prevede deboli nevicate al di sopra dei 700-900 metri. Diramata anche un’allerta gialla per piogge sul settore orientale e sulla costa con venti forti da nord e mare molto mosso. L'articolo Maltempo Molise: neve a ...

Maltempo : Allerta Meteo per vento forte a Palermo - chiuse ville e giardini cittadini : La protezione civile regionale della Regione Sicilia ha emesso un avviso di allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico per la giornata di oggi. “In considerazione della previsione di Venti da forti a burrasca il dirigente del settore del Verde ha deciso la chiusura in via precauzionale delle ville e dei giardini cittadini“, si legge in una nota del Comune di Palermo. L'articolo Maltempo: allerta meteo per vento forte a ...

Allerta Meteo - ciclone al Centro/Sud : forti temporali nella notte - nubifragi dal Lazio alla Sicilia. Gelo al Centro/Nord [LIVE] : Allerta Meteo – E’ una notte di metà Dicembre dal forte maltempo al Centro/Sud Italia per un ciclone posizionato nel Canale di Sicilia: le piogge più forti stanno colpendo le zone meridionali del Lazio, dove nelle ultime ore sono caduti 85mm di pioggia a Pico (Frosinone) e Fondi (Latina), 79mm a Ceccano (Frosinone), 70mm a Lariano (Roma), 54mm a Latina, 48mm a Rocca Priora (Roma), 32mm a Formia (Latina). Sempre al Centro Italia piove ...

Allerta Meteo Sicilia : criticità gialla nel versante settentrionale : La Protezione civile regionale ha diramato per la Sicilia settentrionale un avviso di Allerta Meteo gialla per rischio idrogeologico per la giornata di domani 15 dicembre. In considerazione della previsione di venti da forti a burrasca, il dirigente del settore del Verde del Comune di Palermo ha deciso la chiusura in via precauzionale delle ville e dei giardini cittadini. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: criticità gialla nel versante ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il weekend : forte maltempo al Centro/Sud - venti impetuosi e mareggiate : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione presente sul bacino Mediterraneo centrale, si sta spostando verso Est e favorirà nelle prossime ore l’intensificazione di correnti settentrionali sulle nostre regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il maltempo delle prossime ore : forti temporali al Centro/Sud - freddo e neve al Nord : Allerta Meteo – Nelle prossime ore infiltrazioni di aria umida sull’Italia, di provenienza occidentale, causeranno un nuovo peggioramento sulle regioni Centro-meridionali, specie su Lazio, Umbria e Campania. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo ...

Allerta Meteo Toscana : domani criticità gialla per neve e vento : Masse d’aria fredda di origine continentale continuano ad affluire sulla Toscana favorendo deboli nevicate fino a bassa quota in Appennino. Da nord-est atteso l’arrivo di venti di Grecale da moderati a forti. Per questo la Sala operativa unificata permanente della Regione ha emesso un codice giallo per neve e vento valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 18 di domani, venerdì 14 dicembre, per la neve, mentre per il vento il codice ...

Allerta Meteo - Santa Lucia spacca l’Italia a metà : freddo e neve al Nord - maltempo al Centro - sole e caldo al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : 1/18 ...

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” dalla mezzanotte per temporali : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo valida a partire dalla mezzanotte e fino alle 15 di domani sulle seguenti zone di Allerta: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Si prevedono “precipitazioni sparse con rovesci ed isolati temporali, puntualmente di moderata intensità. ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per neve : “Per venerdì 14 dicembre sono previste precipitazioni sui settori centro orientali che assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 200-300 metri. Gli accumuli di neve sono previsti tra 20-30 cm complessivi nell’Appennino romagnolo e colline limitrofe. Sporadiche nevicate senza accumuli significativi e fenomeni di pioggia mista a neve si potranno verificare anche in pianura“: la protezione civile regionale ...

Allerta Meteo Veneto : arriva il freddo - stato di attenzione per neve e gelate : Il primo, vero freddo invernale sta per arrivare in Veneto. Sulla base delle previsioni Meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per neve e gelate su tutto il territorio, a partire dalle ore 8.00 di domani, giovedì 13 dicembre, fino alle ore 10.00 di sabato 15 dicembre. Le previsioni elaborate dall’Arpav indicano tra giovedì e venerdì modeste nevicate ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per neve da domani sera : La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per neve valida dalle 18 fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 12 dicembre, nelle zone settentrionali delle province di Firenze, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia, Prato. Dalla sera di domani è in arrivo in Toscana un graduale peggioramento con possibili isolati temporali sulle isole dell’Arcipelago e lungo la costa maremmana e ...

Allerta Meteo : Personale Ata - sono ferie se le scuole chiudono? : Sta capitando molto spesso che, a causa del maltempo, venga diramata un’Allerta meteo dalla Protezione Civile. A seconda della gravità della situazione, i Sindaci possono decidere di tenere aperte le scuole se l’Allerta è arancione o sono obbligati a chiuderle se il livello dell’Allerta sale a rosso. In molti, docenti e Personale, si domandano se questi casi possano o meno rientrare in quelli definiti “particolari” e quindi non incidere su ferie ...

Allerta Meteo - vento e burrasca pronti a colpire il paese. La situazione : La Protezione Civile ha emesso un’Allerta meteo per varie regioni d’Italia. Replichiamo il comunicato stampa che evidenzia la previsione di forti venti che interesseranno quasi tutte le regioni.Come annunciamo anche noi da giorni, oggi soffieranno forti venti settentrionali che in alcune aree potranno superare i 100 km/h di raffica. Una intensa circolazione di origine atlantica si sta dirigendo verso il Mediterraneo orientale, ...