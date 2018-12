Alla scoperta di come Marvel Ultimate Alliance 3 | The Black Order è diventato

eurogamer

: #LineaVerde Life oggi, #15dicembre, va alla scoperta di #Cagliari, città attenta alla tutela dell'ambiente, alla ri… - RaiUno : #LineaVerde Life oggi, #15dicembre, va alla scoperta di #Cagliari, città attenta alla tutela dell'ambiente, alla ri… - Radio24_news : Oggi con @NessunLuogo24 di @giampaz andiamo alla scoperta di Zeljko Raznatovic, la violenta e pericolosa 'Tigre Ark… - juventusfc : Alla scoperta dello Stade de Suisse, la casa dello @BSC_YB e teatro di #YBJuve di mercoledì:… -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Nintendo Switch èpopolare anche per l'arrivo di sviluppatori che prima non si erano mai preoccupati portare le loro IP su una console Nintendo.Non dovrebbe dunque sorprendere l'arrivo di un titolo dedicato ai supereroisu Switch, realizzato da Koei Tecmo, azienda da tempo sotto stretto contatto con Nintendo. Il gioco in questione si intitola3: The, ed è stato annunciato in occasione degli scorsi The Game Awards 2018. Si tratta senza dubbio di una collaborazione su licenza, ma sentiamo le parole di Reggie Fils-Aime mentre spiegaè nata l'idea a IGN:"Nel mondo videoludico succede spesso che nascano esperienze positive nel lavorare assieme, se un franchise è disponibile ed il proprietario è disposto a realizzare qualcosa in particolare. In questo caso questi elementi sono combaciati per la realizzazione di questo ...