Alcol alla guida | ritirata una patente

Alcol e giovani - è allarme in Italia : La strage alla discoteca di Corinaldo conferma un fenomeno: la prima "bevuta Alcolica" già a 11 anni

Giovani - droghe e Alcol : mozione in consiglio comunale. De Mola : «Dati allarmanti» : ... poiché la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione allo sport, siano senza dubbio strumenti efficaci per dissuadere i ragazzi dal voler intraprendere 'pessime strade'.

Dieta - ecco cosa fare per dimagrire : no ad Alcolici si alla palestra : Quando si decide di intraprendere una Dieta è fondamentale per la buona riuscita e per dimagrire in maniera sana. No ad alcolici e si alla palestra.

Alcol e droga alla guida - controlli Polstrada solo un positivo Alcoltest : Proseguono, nell'ambito delle iniziative tendenti ad individuare nuove strategie per limitare il grave fenomeno degli incidenti stradali connessi all'uso ed abuso di sostanze Alcoliche e stupefacenti, ...

L'allarme dei pediatri in Italia : '25mila bimbi all'anno nascono con la sindrome da Alcol' : Un'altra di quelle notizie che, senza dubbio, non farà stare tranquilli nessuno, riguarda le nuove nascite nel nostro Paese. Secondo quanto affermato i medici pediatri, ben venticinquemila bambini all'anno nascono con la Fas, meglio nota come la sindrome feto-alcolica, una delle patologie più pericolose per il feto causata dall'eccessivo consumo di alcol in gravidanza. Sul nostro territorio, infatti, secondo quanto riferisce il quotidiano Il ...

Crollo del Morandi - forse errori nei cAlcoli di installazione del carroponte : Due giorni fa i finanzieri hanno sequestrato il progetto, oltre ad altri documenti e file, nella sede della ditta Weico

In stazione stop alla vendita di bevande Alcoliche : Dal prossimo 26 novembre fino al 26 febbraio, dopo le 14.30 nelle zone limitrofe alla stazione ferroviaria di Brescia, sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche L'ordinanza stop alle ...

Salute : Neuromed - ingiustificato allarmismo contro il consumo moderato di Alcol : Il concetto che il consumo di alcol, anche a dosi moderate, sia comunque dannoso per la Salute “non trova riscontro se si procede a un’analisi dei dati scientifici approfondita e senza pregiudizi“. Lo scrivono, in una lettera pubblicata sulla rivista ‘Lancet’, Giovanni de Gaetano, direttore del Dipartimento di Epidemiologia e prevenzione dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), Simona Costanzo, ricercatrice dello stesso ...

PSG - Verratti fermato dalla Polizia : Alcol alla guida : Brutta avventura per Marco Verratti. Il centrocampiste del PSG, come riportato dall’odierna edizione di l’Equipe, sarebbe stato fermato dalla Polizia per alcol alla guida. 2.5 il limite consentito dalle leggi francesi, 4.9 il tasso alcolico fatto registrare dal centrocampista ex Pescara. Una brutta vicenda che potrebbe privare Marco Verratti della patente per un lungo periodo. […] L'articolo PSG, Verratti fermato dalla Polizia: ...