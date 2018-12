Afterparty | il nuovo gioco dagli sviluppatori di Oxenfree si mostra in un nuovo video

eurogamer

Afterparty è stato annunciato lo scorso marzo e adesso, dopo qualche mese di silenzio, è tornato a mettersi in mostra con un nuovo video gameplay della durata di ben 19 minuti, tratto dalla demo del gioco. Il filmato ci permette di dare un'occhiata un po' più estesa al lavoro svolto dagli sviluppatori di Oxenfree. La storia ci metterà nei panni di Milo e Lol, due amici molto legati. Purtroppo però Lola muore e va a finire all'inferno, per cui Milo dovrà fare di tutto per portare la sua amica in salvo scontrandosi direttamente con Satana e tra mille peripezie. Afterparty è atteso su PC nel 2019, non è nota una data di lancio ufficiale al momento. Cosa ne pensate di questo simpatico indie?