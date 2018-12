Videosorveglianza | per controllare i maestri spenderemo 65 milioni di euro

Netgear Arlo Go - la telecamera per Videosorveglianza semplice ed efficace anche senza elettricità e Wi-Fi : Se state cercando una soluzione per la videosorveglianza della vostra casa, ci sono più di un paio di buoni motivi per prendere in considerazione Arlo Go di Netgear, un prodotto piuttosto costoso, ma con molti vantaggi. Non necessita di una connessione Wi-Fi, funziona a batterie oltre che con la rete elettrica, ha una buona autonomia in condizioni d’uso automatico. In più, registra video accettabili anche in notturna, ha in dotazione ...