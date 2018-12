Video smonta fake-news e diventa virale

Riace - un cittadino smonta il mito Lucano : ‘Qui è tutto un bluff’ ( Video ) : Nella giornata di sabato 6 ottobre c’erano almeno 4mila persone per le strade di Riace a manifestare la loro solidarieta' al sindaco Domenico Lucano , posto agli arresti domiciliari [VIDEO]perché accusato dalla procura di Locri del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tra i presenti, uniti dagli slogan ‘Siamo tutti clandestini’ e ‘Mimmo libero’, c’era anche la parlamentare di LeU, ed ex presidente della Camera, Laura Boldrini, ...

Psv-Inter - Nainggolan smonta la porta di Zoet : sul gol del belga però pesa il… fuorigioco di Icardi [Video] : I nerazzurri pareggiano i conti con il Psv, sul gol di Nainggolan pesa però la posizione di Mauro Icardi in fuorigioco L’Inter pareggia i conti in Olanda, la formazione nerazzurra ristabilisce la parità al Philips Stadion grazie alla botta di Nainggolan che non lascia scampo a Zoet. pesa però sulla rete del belga il fuorigioco ad inizio azione di Icardi, al di là dell’ultimo difensore al momento del tiro di Vecino. ...