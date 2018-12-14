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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 17 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 17 | 15 VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 17:15 (Di venerdì 14 dicembre 2018) VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E LA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A1 Roma – NAPOLI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI SULLA STRADA REGIONALE PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA IN VIA DEI CASTELLI RomaNI TRAFFICO RALLENTATO TRA PRATICA DI MARE E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NELLE DUE ...
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