Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA E TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA IN ESTERNA, CODE PER INCIDENTE IN FASE DI RISOLUZIONE TRA LA PONTINA E LA VIA APPIA PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLAVIA PRENESTINA TRA IL BIVIO DELLA A1 CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA, CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA Roma L’AQUILA E PIU’ AVANTI TRA LA LAURENTINA E LA MAGLIANA IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASAL LUMBROSO, CODE A TRATTI DA LA Roma FIUMICINO ALLA RomaNINA , PIU’ AVANTI INCOLONNAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA TIBURTINA, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E VIA APPIA DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA PONTINA E DI NUOVO IN FILA FINO ALLA VIA DEL MARE IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL LUMBROSO, TRA LA MAGLIANA E LA PONTINA, RALLENTAMENTI FINO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA FLAMINIA E LA TIBURTINA, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E VIA APPIA DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA MAGLIANA IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL LUMBROSO, TRA LA MAGLIANA E LA PONTINA ,RALLENTAMENTI FINO ALLA PRENESTINA E DA QUI DI NUOVO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA MEZZI PESANTI ,AL KM 616+000 IN DIREZIONE NAPOLI, SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DI FERENTINO PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA PRENESTINA, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E VIA APPIA DA QUI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA MEZZI PESANTI ,AL KM 616+000 IN DIREZIONE NAPOLI, SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DI FERENTINO PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E COLLATINA CODE TRA LA Roma NAPOLI E LA VIA APPIA E DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA, IN ESTERNA RALLENTAMENTI E TRA PRENESTINA E NOMENTANA TRAFFICO INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma TERAMO, SI PROCEDE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E APPIA, IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E RomaNINA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO ALLA VIA DEL MARE; DISAGI ANCHE IN ESTERNA, DOVE LE CODE INIZIANO DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA NOMENTANA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO LUNGHE CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO ALLA VIA DEL MARE; PROBLEMI ANCHE IN ESTERNA, DOVE LE CODE INIZIANO DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO LUNGHE CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO ALLA VIA DEL MARE; LUNGHE CODE ANCHE IN ESTERNA, DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, PIU’ AVANTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, CON ULTERIORI DISAGI PER LA PIOGGIA IN CORSO; INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E PRENESTINA; IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E PRENESTINA; IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E Roma TERAMO; ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E PRENESTINA; IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E SPAGNA PER VERIFICHE TECNICHE AGLI IMPIANTI; I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA, SULLA TRATTA INTERESSATA ATTIVO SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI REPUBBLICA BARBERINI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 12 | 30
VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 12:30 (Di venerdì 14 dicembre 2018) VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA E RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA RomaNINA IN ESTERNA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PONTINA E LA VIA RomaNINA PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLAVIA PRENESTINA SULLA A91 Roma FIUMICINO, ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, INCOLONNAMENTI ANCHE PER INCIDENTE TRA VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL CENTRO, IN SENSO OPPOSTO SI STA IN FILA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO. TRAFFICO INTENSO SULLA VIA NETTUNENSE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO: E’ CHIUSA LA STAZIONE DELLA METRO DI SPAGNA PER UN PROBLEMA AGLI IMPIANTI MENTRE LA ...
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romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 12:30', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 14-12-2018 ore 11:30: VIABILITÀ ROMA VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 11.20… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 11:30', su #spreaker… -
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