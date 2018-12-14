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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 09 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 09 | 15 VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 09:15 (Di venerdì 14 dicembre 2018) VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA FLAMINIA E LA TIBURTINA, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E VIA APPIA DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA MAGLIANA IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL LUMBROSO, TRA LA MAGLIANA E LA PONTINA ,RALLENTAMENTI FINO ALLA PRENESTINA E DA QUI DI NUOVO CODE FINO ALLA TIBURTINA SULLA A91 Roma FIUMICINO TRAFFICO INTENSO CON CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO PROSEGUENDO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN SENSO OPPOSTO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO TRAFFICO INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma TERAMO, CODE IN ENTRATA A Roma DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI RALLENTA DA VIA DI TOR CERVARA AL RACCORDO IN ...
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