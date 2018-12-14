Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 09 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA MEZZI PESANTI ,AL KM 616+000 IN DIREZIONE NAPOLI, SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DI FERENTINO PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA PRENESTINA, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E VIA APPIA DA QUI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA MEZZI PESANTI ,AL KM 616+000 IN DIREZIONE NAPOLI, SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DI FERENTINO PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E COLLATINA CODE TRA LA Roma NAPOLI E LA VIA APPIA E DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA, IN ESTERNA RALLENTAMENTI E TRA PRENESTINA E NOMENTANA TRAFFICO INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma TERAMO, SI PROCEDE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E APPIA, IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E RomaNINA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO ALLA VIA DEL MARE; DISAGI ANCHE IN ESTERNA, DOVE LE CODE INIZIANO DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA NOMENTANA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO LUNGHE CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO ALLA VIA DEL MARE; PROBLEMI ANCHE IN ESTERNA, DOVE LE CODE INIZIANO DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO LUNGHE CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO ALLA VIA DEL MARE; LUNGHE CODE ANCHE IN ESTERNA, DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, PIU’ AVANTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, CON ULTERIORI DISAGI PER LA PIOGGIA IN CORSO; INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E PRENESTINA; IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E PRENESTINA; IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E Roma TERAMO; ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E PRENESTINA; IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E SPAGNA PER VERIFICHE TECNICHE AGLI IMPIANTI; I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA, SULLA TRATTA INTERESSATA ATTIVO SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI REPUBBLICA BARBERINI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE Roma, SI INVITA ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA; IN INTERNA TRA BUFALOTTA E Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE REGOLARE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA IN ESTERNA RALLENTAMENTI RESIDUI TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA SI STA IN FILA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA OSTIENSE E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO DALLE 22 DI QUESTA SERA ALLE 6 DI DOMANI MATTINA PER LAVORI VERRA’ CHIUSO IL TRATTO DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E ANAGNINA IN CARREGGIATA INTERNA LA CIRCOLazioNE E’ REGOLARE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO, SI STA IN CODA IN ENTRATA A Roma TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO L’INCIDENTE SUL RACCORDO CREA RIPERCUSSIONI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E VIA APPIA PIU’ AVANTI TRA PONTINA E MAGLIANA E ALL’ALTEZZA DELLA VIA FLAMINIA IN ESTERNA CODE TRA FLAMINIA E CASSIA PROSEGUENDO RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E RomaNINA E CODE TRA TORRE ANGELA E COLLATINA SUL PERCORSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 09 | 15
VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 09:15 (Di venerdì 14 dicembre 2018) VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA FLAMINIA E LA TIBURTINA, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E VIA APPIA DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA MAGLIANA IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL LUMBROSO, TRA LA MAGLIANA E LA PONTINA ,RALLENTAMENTI FINO ALLA PRENESTINA E DA QUI DI NUOVO CODE FINO ALLA TIBURTINA SULLA A91 Roma FIUMICINO TRAFFICO INTENSO CON CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO PROSEGUENDO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN SENSO OPPOSTO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO TRAFFICO INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma TERAMO, CODE IN ENTRATA A Roma DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI RALLENTA DA VIA DI TOR CERVARA AL RACCORDO IN ...
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josephsayah142 : RT @romadailynews: Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 09:15', su #spreaker #infomobilita_regio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 09:15: VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 09:15', su #spreaker… -
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