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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 07 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 07 | 30 VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 07:30 (Di venerdì 14 dicembre 2018) VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA, IN ESTERNA RALLENTAMENTI E TRA PRENESTINA E NOMENTANA TRAFFICO INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma TERAMO, SI PROCEDE IN FILA IN ENTRATA A Roma DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. SEMPRE VERSO Roma, CODE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO ANCHE PER INCIDENTE, RALLENTAMENTI DA CASTEL DI DECIMA AL RACCORDO INCOLONNAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO Servizio fornito da Astral

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