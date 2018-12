Via alle visite guidate gratuite nelle stazioni dell' arte

Confartigianato Cuneo tra "Quelli del sì" alle opere per far Viaggiare merci e persone : L'Italia ha una dotazione infrastrutturale inferiore del 19,5% rispetto alla media Ue e nelle 8 regioni più manifatturiere , Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana ...

Alternanza scuola-lavoro : al Via Campus Party Connect per prepararsi alle professioni di oggi e domani : Tutto pronto per Campus Party Connect , l'evento che ha l'obiettivo di connettere la scuola con il mondo del lavoro attraverso un percorso innovativo. Promosso da Campus Party, l'evento dedicato all'innovazione digitale tra i più attesi e consolidati in Italia, e realizzato con il sostegno di ...

In Irlanda l’aborto è legale : al Via legge che permette alle donne di interrompere la gravidanza : "Un momento storico per le donne irlandesi", ha commentato il primo ministro Leo Varadkar, che ha definito così il via libera del parlamento di Dublino alla legge che legalizza l'interruzione di gravidanza. Il testo per entrare in vigore dovrà essere firmato dal presidente della Repubblica Michael D. Higgins.Continua a leggere

Mondiali nuoto vasca corta 2018 streaming video e tv : si scende in acqua - Via alle finali! : Diretta Mondiali nuoto vasca corta 2018 streaming video e tv: orari e programma 4giornata , oggi 14 dicembre, , gli italiani di spicco.

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Martedì 18 dicembre alle 17 incontro in Via Scienze : Quattro viaggi nei dintorni di Charles Darwin, Questione di razza , , ci accompagnerà in questo incontro tra storia e scienza. Il calendario completo degli eventi e delle attività culturali, aperti ...

COMMERCIO E TURISMO - Sabato 15 e domenica 16 dicembre dalle 18 nella piazzetta della chiesa di Via Saraceno : Via Saraceno si anima con musica, canto e proiezioni luminose 14-12-2018 / Giorno per giorno Via Saraceno "Non c'entra un tubo". La Confesercenti Ferrara, con il contributo del Comune di Ferrara, ...

Al Via il primo studio prospettico sulla fertilità maschile : ”Le sostanze tossiche hanno rotto le palle” : “Le sostanze tossiche hanno rotto le palle “. Questo è il claim che accompagna il primo studio sulla fertilità maschile, lanciato da Institut Marquès in Italia. Il centro internazionale di riproduzione assistita è stato un precursore nel campo, ha dimostrato alla comunità scientifica che attribuire il peggioramento della qualità dello sperma alle classiche cause (stress, pantaloni attillati, alcol, ecc.) è un mito da sfatare. ...

Mazda 3 - Via alle prenotazioni in Italia con prezzi da 23.200 euro : La Mazda apre oggi le prenotazioni per la Mazda3, appena presentata al Salone di Los Angeles. La cinque porte è stata completamente riprogettata e sarà disponibile nel nostro paese a partire da 23.200 euro. Le consegne dei primi 350 esemplari sono previste per il mese di marzo 2019, mentre chi ordinerà la vettura entro la fine di febbraio riceverà in omaggio il Celebration Pack, che include i primi cinque tagliandi programmati e ...

ASSESSORATO ALLO SPORT - Sabato 15 dicembre alle 15 in Via Lanza apre la nuova area attrezzata : Inaugurazione del campetto da 'street basket', frutto della sinergia tra cittadini e istituzione 13-12-2018 / Giorno per giorno Sabato 15 dicembre alle 15 sarà inaugurato un campetto da 'street basket'...

M5S - parlamentari irritati per il Via libera alle 'segnalazioni' di comportamenti scorretti : 'Orwell', 'Gestapo', 'Unione sovietica'. E chi più ne ha più ne metta. Tra citazioni letterarie e riferimenti storico-politici, il malumore di molti parlamentari grillini per l'ultima funzione ...

Accordo commerciale con il Giappone - ok di Strasburgo : “Via dazi per un miliardo”. E’ la replica dell’Ue alle tariffe di Trump : L’Unione Europea mette a segno una mossa sullo scacchiere economico internazionale contro il protezionismo degli Stati Uniti. Il Parlamento di Strasburgo ha dato il via libera definitivo al Japan-EU Free Trade Agreement, l’Accordo di libero scambio tra Bruxelles e il Giappone, la più grande intesa commerciale bilaterale mai negoziata dall’Ue. Con il completamento del processo di ratifica da parte del Consiglio il 21 dicembre, il ...

Un Natale d’Oro Zecchino : Carlo Conti in prime time per dare il Via alle festività : Carlo Conti La 61° edizione dello Zecchino d’Oro si è conclusa pochi giorni fa con la vittoria de La Rosa e il Bambino, ma la Rai ha deciso di prolungare la presenza in video della manifestazione, per festeggiare il Natale in TV con i più piccoli. Tanti gli appuntamenti previsti a dicembre che avranno per protagonista il Coro dell’Antoniano, ed il più importante sarà Un Natale d’Oro Zecchino, in onda nel prime time di venerdì ...

Inter - la rabbia dei tifosi sui social : ''Spalletti vattene Via'' : L' Inter fallisce l'esame di maturità con il pareggio inutile contro il Psv e il mondo social insorge contro Luciano Spalletti . Una delusione tremenda, l'Inter manca la qualificazione agli ottavi di Champions League e sul banco degli imputati c'è ancora Luciano Spalletti. Sono ...

VIDEO Elisa Iorio - ginnastica artistica : l’azzurrina si scatena alle parallele in allenamento - viViamo il suo esercizio : BRESCIA – OA Sport ha fatto visita all’Accademia Internazionale di Brescia, il cuore nevralgico della ginnastica artistica italiana dove si allenano anche le grandi promesse della classe 2003. Elisa Iorio è una delle nostre migliori interpreti alle parallele asimmetriche, suo attrezzo prediletto su cui è in grado di eseguire un esercizio di assoluto livello e che si distingue per l’elevato D Score: di seguito il VIDEO della sua ...