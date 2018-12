Vasco Rossi ricorda il padre La sua morte mi ha cambiato la vita Mi disse

Vasco Rossi pubblica un’anteprima del video di Jenny è pazza in motion graphic : Vasco Rossi pubblica un'anteprima del video di Jenny è pazza a qualche giorno dal rilascio dell'edizione speciale del videoclip dedicato a uno dei suoi brani storici. La nuova lettura del brano restituisce una resa visiva che sarà pubblicata il 18 dicembre pRossimo con la regia di Arturo Bertusi e le illustrazioni di Rosanna Mezzanotte. La realizzazione del primo video ufficiale di Jenny è pazza è un'intrigante motion graphic, scelta ...

Vasco Rossi ricorda il padre Carlino scomparso nel 1979 : “Sarebbe stato fiero di me” : Vasco Rossi ricorda il padre Carlino a distanza di quasi 40 anni dalla sua scomparsa. Il rocker di Zocca si lascia andare a un momento nostalgico, postando una foto con il papà che ha accompagnato con questa didascalia: "È mancato proprio quando ho cominciato. Ne sarebbe stato fiero". Fu proprio Giovanni Carlo a scegliere il suo nome, dedicando la vita del figlio appena arrivato a un compagno tedesco con il quale ha condiviso una lunga ...

Gli artisti certi a Sanremo 2019 e la canzone di Vasco in gara : cosa sappiamo sul prossimo Festival : Manca sempre meno alla prossima edizione del Festival di Sanremo. La competizione dei Campioni si terrà nella città dei fiori dal 5 al febbraio 2019 ma quella dei Giovani partirà tra pochi giorni prima delle due finali in programma il 20 e il 21 dicembre su Rai1. La macchina del Festival, quest'anno si mette in moto prima e scorpora la competizione delle Nuove Proposte riservando ai 24 giovani selezionati una intera settimana su Rai1 con due ...

Per i concerti di Vasco Rossi a Milano nel 2019 i desideri dei fan storici : “Vogliamo il ritorno di Solieri - Braido e Moroni” : In vista dei concerti di Vasco Rossi a Milano nel 2019 c'è una frangia di fan storici che non perde la speranza di rivedere il rocker circondato sul palco dai musicisti che l'hanno accompagnato per gran parte dei suoi quarant'anni di carriera. Grande escluso dal trionfale tour negli stadi della scorsa estate che toccò le città di Lignano, Torino, Padova, Roma, Bari e Messina ma non Milano, Vasco Rossi si esibirà a San Siro l'1, 2, 6, 7, 11 e ...

Tragedia di Ancona - arriva il messaggio di Vasco Rossi : 'Senza parole' : Continuano le indagini per la Tragedia nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. Al concerto del trapper, Sfera Ebbasta, si è seminato infatti il panico tra la folla a causa di uno spray urticante al peperoncino, che ha spinto la gente a cercare disperatamente l'uscita. Un dramma che ha portato alla scomparsa di sei persone, cinque ragazzini e una mamma che accompagnava la figlia all'evento, oltre a numerosi feriti, di cui sette gravi. ...

Dopo 40 anni arriva l’album “Ma cosa vuoi che sia una canzone” con cui debuttò Vasco Rossi : Milano. «Sono tempi brutti: ciò che mi dà più fastidio è l’arroganza e la falsità, una potenza della comunicazione». È

Vasco Rossi degli esordi : esce oggi il cofanetto con il suo primo disco rimasterizzato : Un Vasco Rossi degli esordi come non si è mai sentito, nella riedizione rimasterizzata del primo disco del rocker di Zocca, '...ma cosa vuoi che sia una canzone...', uscito oggi 7 dicembre con un ...

Torna il primo album di Vasco Rossi - cantautore imperfetto : Oppure 'Ambarabaciccicoccò', dialogo padre tra un padre e un figlio sulla politica che mantiene tutta la sua attualità. Ecco come lo stesso Vasco presenta l'album nel libro che accompagna l'edizione ...

L’edizione deluxe di Ma cosa vuoi che sia una canzone di Vasco Rossi è la 1ª di 4 uscite : tutti i dettagli : Il 7 dicembre si avvicina e l'edizione deluxe di Ma cosa vuoi che sia una canzone di Vasco Rossi sarà presto nelle mani dei molti fan che hanno deciso di festeggiare i primi 40 anni di un album leggenda con una copia di pregio che ricorda l'originale in tutto e per tutto. Il primo rilascio risale al 25 maggio 1978, con un tiratura di appena 2000 copie ma già carica di grandi successi come Jenny è pazza e La nostra relazione. È quindi arrivato ...