Vacanze e coppie Come ritrovare l’armonia

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Ciao Davide, quest’anno con Luca abbiamo deciso di passare lenatalizie al caldo, partiremo proprio la vigilia di Natale e staremo via una decina di giorni. Un tentativo per riportare la nostra coppia sul giusto binario. Secondo te una vacanza può aiutarci a superare un momento di stallo?Iniziamo con il dire che piccoli momenti di stallo all’interno di una coppia sono assolutamente normali, sarebbe strano il contrario. Detto questo focalizziamoci su piccole crisi passeggere, per intenderci quelle dove non ci sono presupposti validi che possano decretare la fine di una relazione.Avevamo parlato di crisi di coppia in questo articolo nel caso voleste capire meglio in che stadio si trova la vostra coppia. Oggi ci focalizziamo su piccole incomprensioni che nascono dalla routine e dalla normale monotonia che è la situazione in cui si trova Maria con Luca. E si posso ...