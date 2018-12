Usa | produzione industriale | +0 | 6% a novembre

Volkswagen - in Germania venduti come Usati modelli di pre-produzione : Negli ultimi anni sembra che Volkswagen abbia ormai maturato una naturale propensione a far parlare di sè, nel bene e nel male. Stavolta il costruttore di Wolfsburg è accusato della vendita alla clientela di veicoli di pre-produzione. Gli esemplari venduti, a quanto pare, sarebbero solo quelli a marchio Volkswagen: non sono pertanto coinvolti modelli di Audi, Seat o Skoda. La notizia è stata battuta dal quotidiano Handelsblatt e non è stata ...

Approvata in Usa la produzione e vendita di carne sintetica : Un gap legislativo impediva negli USA la commercializzazione della carne chiamata, per il momento, sintetica, ma l'Fda, Food and Drug Administration ("Agenzia per gli alimenti e i medicinali") e il dipartimento per l'agricoltura statunitense (Usda) hanno congiuntamente dato il via libera alla produzione e vendita di questo nuovo alimento. La Fda si occuperà di regolamentare la raccolta, la conservazione e la coltivazione delle cellule utilizzate ...

Apple riduce la produzione dei nuovi iPhone a caUsa di una domanda inferiore alle attese : Apple ha ridotto la produzione dei nuovi iPhone, a causa di una domanda inferiore alle attese. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo cui l'aver lanciato sul mercato tre modelli diversi - iPhone Xs, Xs Max e XR - ha reso più difficile prevedere il fabbisogno di componenti e dispositivi. Nelle ultime settimane Apple ha tagliato la produzione per tutti e tre i modelli presentati a settembre, le previsioni sono risultate particolarmente ...

ChiUsa la vertenza Whirlpool : nessun esubero e produzione 'rilocalizzata' in Italia : Whirlpool non licenzierà nessuno e, anzi, riporterà in Italia parte della produzione spostata in Polonia. L'Accordo quadro sul nuovo piano industriale 2019-2021 dell'azienda in Italia è stato ...

Usa - tornano a crescere i prezzi alla produzione : I prezzi praticati all'industria americana nel mese di settembre tornano a salire dopo il lieve calo registrato nel mese precedente. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano, BLS,, i prezzi alla ...

La Jaguar Land Rover interrompe la produzione : 'PaUsa di due settimane'. Ecco cosa sta succedendo : ...7% nel Regno Unito, un crollo dovuto, scrive l' Independent , sia alle preoccupazioni per l'ambiente legate alle emissioni diesel, sia all'impatto della Brexit sull'economia britannica.