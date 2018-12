Usa | bimba migrante di 7 anni muore disidratata Ultime notizie | nuove polemiche nei

Usa : bimba migrante muore al confine : ANSA, - NEW YORK, 14 DIC - Una bambina di sette anni è morta mentre era sotto la custodia delle autorità americane al confine con il Messico. La bimba è morta per disidratazione e stanchezza. Lo ...

Usa - bimba guatemalteca muore al confine : 9.08 Una migrante di 7 anni proveniente dal Guatemala è morta per disidratazione dopo essere stata presa in custodia in una struttura del Border Patrol, la polizia di frontiera degli Stati Uniti. La bambina e suo padre erano entrati illegalmente in territorio Usa dal confine messicano. Erano in un gruppo di 163 migranti in transito dal deserto del New Mexico che si erano poi consegnati alla polizia di frontiera.La piccola non mangiava né ...

Usa - bimba di 3 anni uccisa dallo zio : le ha tagliato la gola : Una vera e propria tragedia familiare si è consumata sabato scorso nel Kentucky, a Clinton County. Una bambina di soli 3 anni, Josephina Bulubenchi, è stata uccisa dallo zio trentatreenne, Emanuel Flutur. L'uomo, stando a quanto riportato in queste ore dalla stampa americana e dal quotidiano britannico "The Sun", avrebbe tagliato la gola alla piccola. Al momento, i motivi che hanno spinto Flutur ad assassinare brutalmente la nipote sono ancora ...

Usa - a bimba malata di cancro serve sangue rarissimo : è caccia globale al donatore : caccia globale a un donatore di sangue per una piccola paziente affetto da tumore. Ha due anni e per combattere il tumore al cervello che l’ha colpita – un neuroblastoma – avrebbe bisogno, per tutta la durata dei trattamenti, di diverse trasfusioni di sangue, ma di un tipo che è fra i più rari al mondo. La piccola di nome Zainab Mughal vive negli Usa: per lei è scattata una maxi mobilitazione senza frontiere, alla ricerca di un ...

Macerata - approfitta dell'assenza dei genitori e abUsa di bimba 11enne : arrestato : Un episodio tanto grave quanto purtroppo sempre più frequente si è verificato nella provincia di Macerata e riguarda il fenomeno delle violenze e degli abusi sessuali da parte di adulti nei confronti di persone minorenni. L'ultima vicenda vede coinvolto il piccolo comune di Tolentino, dove un uomo trentaquattrenne, originario del Senegal, avrebbe stuprato una ragazzina di appena undici anni approfittando dell'assenza dei suoi genitori. Secondo ...

Usa - bimba scrive a Babbo Natale : ‘Vorrei un rene per mio fratello' : In questo periodo dell'anno, in tutto il mondo, i bambini scrivono la letterina a Babbo Natale. Di solito chiedono in regalo giocattoli, bambole, computer o videogame. Una bambina americana di nome Kaitlyn però ha fatto una richiesta davvero particolare: ha domandato a "Santa" un rene per suo fratello. La piccola, che ha lasciato la letterina in un negozio della catena Lowe del North Carolina, però si è dimenticata di scrivere il suo indirizzo. ...

Migranti - barcone con 264 persone sbarca a Pozzallo - tra loro bimba di 15 giorni. Salvini accUsa Malta : “Vergognosa” : C’è anche una bambina 15 giorni partorita in Libia e con ancora tracce di sangue sul corpicino tra i 264 Migranti sbarcati sabato sera a Pozzallo, in Sicilia. La madre, che ha solo 19 anni, ha raccontato ai soccorritori di esser stata violentata durante la permanenza in un campo di detenzione libico e di aver partorito da sola, in un hangar. L’imbarcazione è stata scortata nel porto dalle motovedette italiane dopo che nel pomeriggio ...

Sbarcate nella notte a Pozzallo 264 persone torturate e abUsate nei lager libici. Anche una bimba di 15 giorni nata in un hangar : I migranti sbarcati la notte scorsa a #Pozzallo sono 264 (184 uomini, 43 donne e 37 minorenni) persone partite da Misurata Libia il 22/11, compresa "una bimba di 15 giorni nata in un hangar senza assistenza medica" e Anche "233 eritrei" che "per 1-2 anni" sono stati tenuti "nelle prigioni dei trafficanti" sono "sopravvissuti a torture, abusi, malnutrizione" con un "riscatto pagato più volte".Lo scrive Unchr Italia sul proprio profilo ...

Usa - babysitter picchia una bimba di 2 anni per punizione : la piccola muore per le ferite : L'ennesima drammatica vicenda in cui a perdere la vita è una piccola bambina innocente si è verificata nei giorni scorsi ad Arlington, città dello Stato del Texas, negli Stati Uniti d'America. A provocare la morte della piccola Aniyah Darnell, una bimba di appena due anni, però, è stata la cattiveria assurda di quella che in realtà doveva prendersi cura di lei, la babysitter americana, Shamonica Page, che invece ha picchiato la piccola, prima ...

Francia - partorisce una bimba e la tiene chiUsa nel bagagliaio per due anni : Avrebbe tenuto nascosta l'ultima gravidanza a tutti. Compresi marito e figli. Quando ha partorito l'ha fatto da sola, a 45 anni. E per 48 mesi ha tenuto l'ultima nata chiusa, per la maggior parte del tempo, nel portabagagli della sua Peugeut 307. Senza che nessuno si accorgesse di nulla. Tranne il suo meccanico, insospettito dai rumori provenienti dalla parte posteriore della macchina. È successo in Francia, nel 2013, nelle campagne transalpine ...

La bimba a Salah : 'Fai gol - devo fare i compiti'. Momo segna solo al 90' e si scUsa su Twitter : Momo Salah , talento e simpatia. Il bomber del Liverpool e dell' Egitto è stato ancora decisivo, segnando al 90' la rete che ha permesso ieri alla sua Nazionale di battere 3-2 la Tunisia , staccando ...

India - bimba di 4 anni viene abUsata nell’ospedale dov’è ricoverata : Orrore in un ospedale di Lucknow, città situata nel nord dell"India, dove una bimba di soli 4 anni è stata stuprata da cinque uomini mentre si trovava da sola nella propria camera di degenza.A quanto pare la piccola era ricoverata da circa quattro giorni nel reparto di terapia intensiva del nosocomio in seguito al morso di un serpente, a causa del quale si era reso necessario ricorrere tempestivamente alle cure del personale sanitario.Stando al ...

Usa - cane scappa in strada : bimba cerca di salvarlo - ma vengono travolti da un'auto : Quella che si è consumata nelle scorse ore negli Stati Uniti d'America ha il sapore di una vera e propria tragedia [VIDEO]. Una bambina di appena dodici anni, infatti, ha perso la vita assieme al suo adorato cane. JennaRae Goodbar, questo il nome della bimba, è deceduta a Lexington, in Virginia, per rincorrere il suo cane che improvvisamente è scappato sulla Route 60, una strada piuttosto trafficata e a percorrenza veloce. Secondo quanto ...

SiracUsa - bimba di un anno ingerisce hashish lasciato in casa dai genitori : grave all'ospedale : Una bimba di un anno di Siracusa ha ingerito una piccola quantità di hashish ed è stata ricoverata al Policlinico di Messina. In questo momento è in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva.