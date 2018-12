Uomini e donne | il bacio in bocca di Luigi | viene giù lo studio di Maria De Filippi | chi

Uomini e Donne - Andrea racconta della madre e lo studio si commuove : Come di consueto, le puntate del giovedì e del venerdì sono, ormai, dedicate alle avventure del trono classico. Protagonista di oggi sarà Andrea Cerioli. Il ragazzo, per la seconda volta sul trono di Uomini e Donne, ha fatto piangere tutti in studio con il racconto sulla madre che, purtroppo, non c'è più. Valeria Marini, in cerca di location, va a casa di Andrea e assiste al commovente racconto sulla madre del tronista Andrea Cerioli, come già ...

Uomini E DONNE / Anticipazioni : Lorenzo Riccardi porta Claudia dalla nonna - è lei la scelta? - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni Trono Classico. Arriva il primo bacio per Luigi Mastroianni. Lacrime, invece, per Teresa Langella

Uomini E DONNE/ Gemma Galgani delude Paolo Marzotto : 'cerco seriamente una compagna' - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani immersa nei pensieri: trascorrerà le festività con Rocco Fredella?

Uomini e Donne oggi : il primo bacio di Luigi - tutti senza parole : oggi Uomini e Donne: Luigi baia Sonia, Teresa litiga con Andrew Tantissime sorprese nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda questo pomeriggio sempre su Canale 5 alle 14.45. La settimana del Trono Classico chiude con il botte. Si riprende proprio da Luigi. Dopo essere andato da Irene ed Elisabetta, le due si presentano […] L'articolo Uomini e Donne oggi: il primo bacio di Luigi, tutti senza parole proviene da Gossip e Tv.

Striscia la Notizia - la gaffe agghiacciante di Gemma Galgani : frase da brividi a Uomini e Donne : Fari puntati su Uomini e Donne di Maria De Filippi . Il dating show di Canale 5 finisce nel mirino di Striscia la Notizia , che nell'edizione di giovedì 13 dicembre ha dedicato un servizio alla ...

Uomini e Donne anticipazioni : Luigi Mastroianni deluso da Irene : Irene Capuano delude Luigi Mastroianni a UeD che bacia un’altra La seconda parte del Trono Classico vedrà dei ritorni importanti. Irene Capuano e Elisabetta metteranno di nuovo piede nello studio di Uomini e Donne, non solo per un chiarimento con Luigi Mastroianni, ma per restare. Oggi però per le due corteggiatrici arriverà una doccia fredda inaspettata: Luigi bacerà Sonia. In studio verrà mostrata l’esterna del tronista con la ...

Registrazione Uomini e donne : tutti in lacrime per Andrea Cerioli e la mamma morta : Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono classico e proprio ieri pomeriggio i tronisti in carica sono ritornati nuovamente all'interno dello studio del dating show di Maria De Filippi per registrare i nuovi appuntamenti che avremo modo di vedere nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Al centro della trasmissione c'è stato Andrea Cerioli, il quale ha fatto commuovere tutti nel momento in cui si è parlato della sua amata mamma, ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Lorenzo in confusione - la Langella dice addio a Andrew : La registrazione del 13 dicembre dedicata al Trono Classico di Uomini e Donne è stata ricca di colpi di scena soprattutto per quanto riguarda i percorsi dei tronisti Lorenzo Riccardi e Teresa Langella. Il primo ha ormai deciso di concentrarsi esclusivamente su Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià: con la giovane laziale si era già scambiato un bacio appassionato nel corso delle puntate precedenti, scatenando la gelosia della torinese. Ma quanto ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Teresa elimina definitivamente Andrea Dal Corso : Ieri 13 dicembre c'è stata una nuova registrazione della trasmissione Uomini e Donne che va in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5. Il popolarissimo dating show del ''biscione'' Mediaset, come al solito regala colpi di scena ed importanti Anticipazioni. Nella puntata registrata questo giovedì sono successe tante cose, tra cui il bacio tra Lorenzo e Giulia Cavaglià e soprattutto la scelta di Teresa di eliminare definitivamente Andrea Dal ...

Registrazione di Uomini E Donne ricca di colpi di scena : Maria De Filippi avverte Lorenzo Riccardi! Leggi per saperne di più : Registrazione Uomini e Donne, una puntata ricca di colpi di scena La Registrazione di Uomini e Donne ci ha riservato davvero tanti colpi di scena, visto che il trono di Lorenzo è già arrivato... L'articolo Registrazione di Uomini E Donne ricca di colpi di scena: Maria De Filippi avverte Lorenzo riccardi! Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Anticipazioni Uomini e Donne - Riccardi bacia entrambe le corteggiatrici - caos in puntata : Oggi, 13 dicembre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne per quanto riguarda il trono classico, che vede impegnati alla ricerca dell'anima gemella i tronisti Andrea, Teresa, Luigi, Ivan e Lorenzo Riccardi. Grazie al sito web ''Il Vicolo delle news'' siamo in grado di darvi le ultime Anticipazioni sul popolarissimo dating show di Canale 5. Come di consueto, è stata una puntata ricca di argomenti e colpi di scena, specialmente per ...

Uomini e Donne registrazione - Lorenzo non sa più che fare : l’avvertimento di Maria : registrazione Uomini e Donne, una puntata ricca di colpi di scena La registrazione di Uomini e Donne ci ha riservato davvero tanti colpi di scena, visto che il trono di Lorenzo è già arrivato alle fasi più avanzate: il tronista infatti non sa più cosa fare e continua a dividersi tra Claudia Dionigi e Giulia […] L'articolo Uomini e Donne registrazione, Lorenzo non sa più che fare: l’avvertimento di Maria proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Teresa elimina Andrea dopo esterna mozzafiato : cos’ha in mente? : Anticipazioni Uomini e Donne: Teresa e Andrea, quale futuro? A Uomini e Donne il trono di Teresa Langella continua ad essere uno dei più interessanti ma anche uno dei più complicati da seguire perché la tronista sembra davvero titubante sui suoi corteggiatori e proprio non riesce a fidarsi di loro. Non per altro le ultime […] L'articolo Uomini e Donne, Teresa elimina Andrea dopo esterna mozzafiato: cos’ha in mente? proviene da Gossip ...