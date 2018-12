Una t-shirt connessa per gli allenamenti su misura

wired

: RT @fotopuntoit: 100% cotone bio, certificata con i più alti standard etici per quanto riguarda impatto sull’ambiente e le condizioni di la… - enzodalverme : RT @fotopuntoit: 100% cotone bio, certificata con i più alti standard etici per quanto riguarda impatto sull’ambiente e le condizioni di la… - fotopuntoit : 100% cotone bio, certificata con i più alti standard etici per quanto riguarda impatto sull’ambiente e le condizion… - BeCoolTshirt : RT @ilFotoalbum: Una valida alternativa al maglione natalizio! ?? Crea una #tshirt personalizzata con le tue foto, il tuo stile, il tuo desi… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Le magliette lanciate da Qus Sports non sono le prime a essere connesse, perché senza andare troppo indietro la Nike ha già mostrato le NBA Connected Jersey (cui si sono aggiunte le t-smart di Paris Saint German e Chelsea) per offrire informazioni dettagliate sulla franchigia e sul giocatore in questione, mentre Asics insieme ai francesi di Cityzen Scienses ha sviluppato un modello per monitorare alcuni parametri fisici e fisiologici degli atleti.Proprio quest’ultimo segmento rientra la maglia creata dalla società austriaca Qus (c’è sia la versione per uomo, sia quella da donna), che ha messo a punto un sistema di sensori perre frequenza cardiaca, respirazione, calorie consumate e accelerazione, a bordo di un capo lavabile in lavatrice senza dover staccare parti del tessuto o dispositivi integrati. I dati registrati sono archiviati nel cloud e visibili con ...