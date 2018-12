Un Natale D’Oro Zecchino: anticipazioni e ospiti 14 dicembre 2018

cubemagazine

: RT @zecchinodoro: MENO UNO a 'Un Natale d'Oro Zecchino' ? Anche @red_canzian, insieme ai suoi figli saranno con noi in questa serata specia… - RadiocorriereTv : RT @zecchinodoro: MENO UNO a 'Un Natale d'Oro Zecchino' ? Anche @red_canzian, insieme ai suoi figli saranno con noi in questa serata specia… - Salvucc20278465 : RT @SuperGuidaTV: Un Natale d’oro Zecchino con Carlo Conti. Ecco quando in tv e Ospiti #zecchino61 @delpieroale @jaxofficial @MetaErmal @fa… - WinstonHanWu : RT @zecchinodoro: MENO UNO a 'Un Natale d'Oro Zecchino' ? Anche @red_canzian, insieme ai suoi figli saranno con noi in questa serata specia… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Carlo Conti e il Piccolo Coro dell’Antoniano festeggiano l’arrivo delcon lo spettacolo UnD’Oroin onda su Rai 1 venerdì 14. SCOPRI COSA C’È IN TVUnD’Oro14Sarà una serata evento condotta e firmata da Carlo Conti quella di venerdì che vedrà ilcome vero protagonista, con tanti ricordi, canzoni e personaggi amati dal pubblico di tutte le età. Oltre al Piccolo Coro dell’Antoniano, l’ospite d’onore dello spettacolo UnD’Orosarà una vera signora della televisione italiana: Raffaella Carrà.Altro ospite, un grande campione, Alessandro Del Piero, che si cimenterà, forse per la prima volta in tv, in una canzone di, accompagnato dal Piccolo Coro. J-Ax canterà con il Piccolo Coro una inedita versione ...