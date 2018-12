«Ultimo - Caccia ai narcos» | Raoul Bova | «Contro i trafficanti ho arruolato i migliori»

Annunciata la messa in onda di Ultimo 5 Caccia ai Narcos : programmazione e trama della serie con Raoul Bova : Ultimo 5 Caccia ai Narcos ha finalmente una data ufficiale di messa in onda o, meglio, due. Anche per questa stagione la serie con Raoul Bova andrà in onda divisa in due parti che occuperanno il prime time di Canale 5 la prossima settima dopo ben cinque anni dall'Ultimo capitolo, Occhio di Falco. L'attore tornerà a vestire i panni del Comandante Ultimo per una missione che lo porterà a infiltrarsi tra i Narcos spingendosi fino al Messico, ma ...

Napoli - è la notte di Mertens : a caccia dell'Ultimo record : A un solo gol da Cavani, il bomber europeo del Napoli con 19 reti: Mertens è a 18. Contro la Stella Rossa può raggiungere il Matador. Dries ne ha segnati 9 in Champions e 9 in Europa League: stasera ...

Ultimo saluto a Kepler - il più celebre cacciatore di pianeti : Ultimo saluto al pi celebre cacciatore di pianeti, il telescopio spaziale Kepler, al quale la Nasa ha inviato l'ultima serie di comandi per disconnetterlo dalla Terra. Si conclude cos la carriera ...

Il finale di Instinct su Rai2 il 4 novembre a caccia dell’anello debole : anticipazioni Ultimo episodio : La domenica sera crime di Rai2 sta per cambiare visto che il prossimo 4 novembre andrà in onda il finale di Instinct. La nuova serie, matricola della scorsa stagione telefilmica, completerà il suo ciclo sulla seconda rete Rai con l'ultimo episodio dal titolo "L'anello debole" che, come sempre, andrà in onda alle 21.45 in coppia con NCIS. Dall'11 novembre al posto di Instinct andranno in onda gli episodi di S.W.A.T. a cominciare dal 13esimo e ...