Ultime Notizie Roma del 14-12-2018 ore 19 | 10

Ultime Notizie Roma del 14-12-2018 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Giuseppe Conte al lavoro sulla proposta l’Unione Europea di piano per la sicurezza dei territori la prevenzione dei rischi per ridurre i tempi della Giustizia civile e penale per finanziati chiederà brutte alla concessione di flessibilità Finché le risorse non siano imputati nel deficit incontro sulla manovra con la cancelliera Merkel prima del consiglio ...

Ultime Notizie Roma del 14-12-2018 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno 30 33 miliardi mettere i soldi fresche nell’economia lo dice il vicepremier Luigi Di Maio il quale sicura che le misure non cambiano perché dalle relazioni tecniche si sta coprendo che avanzano soldi quindi ti prenderò un po’ meno in quanto si era previsto più del necessario film intero di risorse ...

Infortunio Cuadrado/ Ultime Notizie : il colombiano della Juventus operato al ginocchio? : L'Infortunio di Cuadrado è una delle brutte notizie che la Juventus si porta dietro dalla trasferta a Berna dove ha perso contro lo Young Boys.

Strage discoteca Ancona - Ultime Notizie : le condizioni dei feriti e i funerali delle vittime - Sky TG24 - : A Senigallia, Marotta e Frontone le esequie di tre adolescenti che hanno perso la vita nella tragedia alla "Lanterna azzurra". Intanto migliorano le condizioni dei 6 ricoverati. Il minore indagato ...

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Jessica Faoro : ergastolo per il ferrotranviere - 14 dicembre 2018 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Jessica Faoro: ergastolo per il ferrotranviere. Milan, sentenza UEFA: 12 mln di multa e penalità , 14 dicembre 2018,

Ultime Notizie Roma del 14-12-2018 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una mensa scolastica sul 3 presenza delle irregolarità su 224 mesi sezionate sul territorio nazionale 7 sono state chiuse per la grave situazione igienico strutturale ma sono questi i primi risultati del monitoraggio di controllo condotto dei Carabinieri del NAS dall’inizio di quest’anno cibi scaduti gravi carenze igieniche perfino topi e ...

Ultime Notizie Roma del 14-12-2018 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli via libera dell’aula di Palazzo Madama al ddl anticorruzione il maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl su cui eri il governo a posto la fiducia è passato con 162 sic 119 no ed un astenuto il senatore molti il provvedimento ora torna alla camera e continuiamo a sostenere con convinzione la nostra proposta piena di fiducia nel lavoro di Conte ...

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Milan - sentenza UEFA : 12 mln di multa e penalità - 14 dicembre 2018 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Milan, sentenza UEFA: 12 mln di multa e penalità. Strasburgo: ucciso il killer Cherif Chekatt , 14 dicembre 2018,

Ultime Notizie Roma del 14-12-2018 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale entrati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la caccia all’Uomo durata 48 ore Poi a qualche centinaia di metri dal luogo in cui piace perdere le sue tracce dopo aver fatto strage al mercato di natale cerchiata è stato localizzato neutralizzato la Fuga del terrorista è finita zaretta dove i passanti dietro le transenne applaudono a più riprese lungamente i poliziotti impegnati nelle blitz decisivo ...

Ultime Notizie Roma del 14-12-2018 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale entrati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Cesare Battisti deve essere arrestato per evitare il pericolo di fuga in vista di un’eventuale estradizione il nuovo corso voluto da Jair bolsonaro avuto conseguenze immediate sulla vicenda dell’ex terrorista dei pacchi ordinari nella resto con un provvedimento immediatamente esecutivo è stato un magistrato del Supremo tribunale federale brasiliano ...

Festival di Sanremo 2019/ Ultime Notizie : parte il totonomi - chi saranno i big in gara? : Festival di Sanremo 2019: parte il totonomi, chi saranno i cantanti in gara? Via anche a Sanremo Giovani con la coppia Baudo-Rovazzi.

Strasburgo - ucciso il killer Cherif Chekatt/ Ultime Notizie - l'Isis rivendica : arrestato anche il fratello : Strasburgo, killer ucciso dalla polizia. Ultime notizie, l'Isis rivendica l'attentato: 'Era uno di noi'. Macron: 'Lotta totale al terrorismo'

