Ultime Notizie Roma del 14-12-2018 ore 09 | 10

romadailynews

: Attentato Strasburgo, blitz della polizia nel quartiere Neudorf - SkyTG24 : Attentato Strasburgo, blitz della polizia nel quartiere Neudorf - MassimGiannini : Ultime notizie dall’asilo Mariuccia. Minniti si ritira dalla corsa per il ?@pdnetwork?, visto che ?@matteorenzi? v… - IMPERIATV : Imperia TV - Notizie Imperia e Liguria, Cronaca, Politica, Sport, le ultime news -

(Di venerdì 14 dicembre 2018)dailynews radiogiornale una buona giornata Un bene ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il ministro dell’economia Giovanni Tria anche oggi a Bruxelles per proseguire il negoziato sulla manovra con l’Unione Europea dopo che riprendi era offerto di scendere dal 2.4 il 2.0 4% bocche cucite di Salvini è Di Maio a cena con con te dopo l’incontro con junker confidiamo di chiudere Entro Natale dice il presidente del consiglio non del tutto Certo che oggi si troverà un accordo definitivo con l’Unione Teresa mai si salva dalla ribellione interna confermata la fiducia come leader tori da 200 deputati su 317 uno in più dei 199 con cui conquistò la guida del partito nel 2016 la leader Ha ribadito l’impegno a condurre in porto una brexit che funzioni per tutti e promesso di farti da parte prima delle elezioni del 2022 ascolterò ...