Ugento | mamma di 31 anni si ribalta con l' auto nei campi e muore - Ultime Notizie Flash

Ugento - perde il controllo dell’auto e si ribalta nei campi : muore giovane mamma di 31 anni : Una giovane mamma di 31 anni è morta in un incidente stradale verificatosi sulla strada che collega Ugento a Casarano, in provincia di Lecce. Per cause ancora da stabilire, ha perso il controllo della sua auto, ha sbandato e si è ribaltata in un uliveto adiacente la carreggiata. Inutili i soccorsi.Continua a leggere