adnkronos

: Tumori, a Genova 20esima edizione di 'Grandangolo' - BinaryOptionEU : Tumori, a Genova 20esima edizione di 'Grandangolo' - Adnkronos : Tumori, a Genova 20esima edizione di 'Grandangolo' - gdepascalis : @ale_rasch @comeDonQuixote Non sempre un brutto male è una condanna senza appello (20 anni all'Istituto Tumori Geno… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) "Il Sistema sanitario italiano, secondo Oms, Ocse e agenzie di rating, è secondo in Europa e tra i primi 10 in tutto il mondo in oncologia. Questa buona posizione nei ranking internazionali è confermata dalla capacità da parte di molti centri sul territorio, e non soltanto quindi da parte dei centri di eccellenza, di ...